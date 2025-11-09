Gopalganj News: आवारा कुत्तों पर नकेल कसने की तैयारी, नगर परिषद ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
गोपालगंज नगर परिषद ने आवारा कुत्तों पर नियंत्रण पाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। शहर में कुत्तों के आतंक से परेशान नागरिकों को अब राहत मिलेगी। हेल्पलाइन पर सूचना देने पर परिषद तत्काल कार्रवाई करेगी और कुत्तों को पकड़ने के लिए विशेष टीम बनाई गई है।
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। शहर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक से आम लोग परेशान हैं। आए दिन आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे लोग खासकर बच्चे और बुजुर्ग भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं।
कई बार स्कूल जाते बच्चों, सुबह टहलने निकले लोगों और राहगीरों को आवारा कुत्ते निशाना बना चुके हैं। लोगों की लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए अब नगर परिषद, गोपालगंज ने इस पर सख्त रुख अपनाने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही शिकायत नंबर भी जारी किया गया है।
जानकारी के अनुसार, नगर परिषद, गोपालगंज की ओर से आवारा कुत्तों पर कार्रवाई के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर 06156-295243 जारी किया गया है। इस नंबर पर नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या फिर सुझाव भी दे सकते हैं कि शहर में बढ़ती इस समस्या से कैसे निपटा जाए।
नगर परिषद ने लोगों को इस सेवा की जानकारी देने के लिए शहर के पोस्ट आफिस चौक, आंबेडकर चौक सहित सभी प्रमुख चौक-चौराहों, बाजारों व सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगवाए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें।
नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि शहर में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिससे लोगों को परेशानी हो रही है।
उन्होंने कहा कि परिषद इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखने की योजना बनाई जा रही है।
साथ ही नसबंदी अभियान चलाने की भी तैयारी है। ताकि भविष्य में उनकी संख्या पर नियंत्रण पाया जा सके। उन्होंने बताया कि नगर परिषद नागरिकों की सहभागिता से ही इस अभियान को सफल बना सकती है।
इसलिए लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी इलाके में आवारा कुत्तों की अधिकता या उनके हमले की सूचना तुरंत जारी नंबर पर दें, ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके।
नगर परिषद के इस कदम से शहरवासियों में राहत की उम्मीद जगी है। लोगों का कहना है कि अगर यह अभियान प्रभावी तरीके से चलाया गया, तो शहर में आवारा कुत्तों के आतंक से जल्द ही छुटकारा मिल सकेगा।
