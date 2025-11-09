Gopalganj News: आवारा कुत्तों पर नकेल कसने की तैयारी, नगर परिषद ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। शहर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक से आम लोग परेशान हैं। आए दिन आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे लोग खासकर बच्चे और बुजुर्ग भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं।

कई बार स्कूल जाते बच्चों, सुबह टहलने निकले लोगों और राहगीरों को आवारा कुत्ते निशाना बना चुके हैं। लोगों की लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए अब नगर परिषद, गोपालगंज ने इस पर सख्त रुख अपनाने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही शिकायत नंबर भी जारी किया गया है।

जानकारी के अनुसार, नगर परिषद, गोपालगंज की ओर से आवारा कुत्तों पर कार्रवाई के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर 06156-295243 जारी किया गया है। इस नंबर पर नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या फिर सुझाव भी दे सकते हैं कि शहर में बढ़ती इस समस्या से कैसे निपटा जाए।

नगर परिषद ने लोगों को इस सेवा की जानकारी देने के लिए शहर के पोस्ट आफिस चौक, आंबेडकर चौक सहित सभी प्रमुख चौक-चौराहों, बाजारों व सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगवाए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें।