लोकसभा की बढ़त को विधानसभा में कायम रखने की चुनौती, गोपालगंज में आसान नहीं होगा NDA की राह
गोपालगंज में एनडीए के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव की बढ़त को बनाए रखना एक चुनौती है। 2019 में एनडीए ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की थी, लेकिन 2020 में केवल चार सीटें जीतीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को जिले की सभी छह सीटों पर बहुमत मिला, पर इस प्रदर्शन को दोहराना मुश्किल होगा।
मिथिलेश तिवारी, गोपालगंज। करीब एक साल पूर्व हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी। इसे इस विधानसभा चुनाव में कायम रखना एनडीए के लिए चुनौती से कम नहीं होगी।
आंकड़ों के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में भी एनडीए को प्रत्येक विस क्षेत्र में बढ़त मिली थी। इसके बावजूद 2020 की विधानसभा चुनाव में एनडीए को महज चार सीटों पर जीत मिली तथा राजद को दो सीटें मिली थीं।
पूर्व में हुए चुनावों के आंकड़े की मानें तो पिछले चार लोकसभा चुनावों में एनडीए लगातार जीत दर्ज कर रही है। 2024 में हुए लोस चुनाव में जिले की सभी छह सीटों पर एनडीए को रिकॉर्ड बहुमत मिली। राजद विधायकों की विधानसभा सीटों पर भी एनडीए को अच्छी बढ़त मिली। इस बढ़त को इस चुनाव में कायम रखना एनडीए के लिए आसान नहीं दिख रहा।
लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त को कायम नहीं रख सकी
बात 2019 की लोकसभा चुनावों की करें तो इस चुनाव में भी एनडीए को सभी विस क्षेत्रों में बढ़त मिली थी। इसके एक साल बाद ही 2020 में हुए विस चुनावों में एनडीए लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त को कायम नहीं रख सकी।
इस चुनाव में जिले की छह में से चार सीटें बरौली, गोपालगंज, कुचयकोट तथा भोरे सुरक्षित एनडीए के कब्जे में रही। बैकुंठपुर तथा हथुआ सीटों पर राजद को जीत मिली।
2024 के लोस चुनाव में एनडीए को मिले कुचायकोट में सर्वाधिक वोट
2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी को कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 90 हजार 24 मत मिले। एनडीए को बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में 84 हजार 916, बरौली में 77 हजार 210, गोपालगंज सदर में 84 हजार 733, भोरे सुरक्षित से 88 हजार 15 एवं हथुआ में 85 हजार 431 मत मिले। इसी प्रकार महागठबंधन को बैकुंठपुर में 67 हजार 952, बरौली में 63 हजार 054, गोपालगंज सदर में 65 हजार 530, कुचायकोट में 53 हजार 239, भोरे में 73 हजार 308 एवं हथुआ 73 हजार 308 मत प्राप्त हुए।
2019 में कुचायकोट में एनडीए को मिले सर्वाधिक मत
2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो एनडीए ने जीत दर्ज की थी। जदयू प्रत्याशी को सभी छह विधानसभा क्षेत्र में बढ़त मिली थी। उन्हें एक विधानसभा क्षेत्र में एक लाख से अधिक मत मिले थे।
सबसे अधिक कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख दो हजार 847 मत मिले थे। महागठबंधन को सबसे अधिक गोपालगंज सदर विधानसभा क्षेत्र में 52 हजार 697 मत मिले थे। यहां एनडीए को 93 हजार 297 मत प्राप्त हुए थे।
इसी प्रकार एनडीए को बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में 93 हजार 600, बरौली में 84 हजार 552, भोरे में 97 हजार 271 एवं हथुआ में 90 हजार 857 मत मिले थे। इसके विरुद्ध महागठबंधन को बैकुंठपुर में 46 हजार 302, बरौली में 52 हजार 164, कुचायकोट में 35 हजार 746, भोरे में 44 हजार 385 एवं हथुआ 47 हजार 312 मत प्राप्त हुए थे।
