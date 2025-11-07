जानकारी के अनुसार, भगवान तिवारी व उनके पड़ोसी के बीच करीब पांच कट्ठा जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। बताया जाता है कि आरोपित पक्ष ने उक्त जमीन को फर्जी कागजात के सहारे अपने नाम रजिस्ट्री करा ली थी।

संवाद सूत्र, बैकुंठपुर (गोपालगंज)। बैकुंठपुर थाने के उत्तर बनकट्टी गांव में शुक्रवार की शाम एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतका रवि तिवारी की पत्‍नी 30 वर्षीय रिंकू तिवारी थी।

भगवान तिवारी ने इसका विरोध किया तो शुक्रवार देर शाम दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जो मारपीट में बदल गई।

आरोपितों ने घर में घुसकर भगवान तिवारी व उनकी बहू रिंकू देवी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। हमले में ससुर-बहू गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में रिंकू की मौत हो गई।

गंभीर रूप से घायल रिंकू तिवारी और श्रीभगवान तिवारी को बैकुंठपुर सीएचसी लाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच के बाद रिंकू तिवारी को डाक्‍टर ने मृत घोषित कर दिया।

श्रीभगवान तिवारी की हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर किया गया है।

सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष सुभाष कुमार पासवान दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं।

चार दिन पहले ही आई थी गांव

रिंकू देवी सपरिवार लुध‍ियाना में रहती थी। दो नवंबर को पति रवि तिवारी को छोड़कर बाकी परिवार के साथ गांव आई थी।

स्वजन ने आरोप लगाया कि जमीन हड़पने की नीयत से योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया। बैकुंठपुर थानाध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में आक्रोश और दहशत का माहौल है।

मां का शव देखकर 11 वर्षीय बेटे राजू तिवारी और सात वर्षीय बेटी रिया कुमारी बेसुध हैं। देवर पवन कुमार इस पूरे घटनाक्रम से पूरी तरह सदमे में हैं।