गोपालगंज के बनकट्टी महिला हत्याकांड में एक गिरफ्तार, छह आरोपितों की तलाश में छापेमारी तेज

संवाद सूत्र, बैकुंठपुर (गोपालगंज)। Gopalganj Crime News: बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के उत्तर बनकट्टी गांव में जमीन विवाद को लेकर शुक्रवार की देर शाम हुई मारपीट में एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी।

रवि तिवारी की पत्‍नी रिंकू त्रिवेदी की मौत हो गई थी। उनके ससुर श्रीभगवान त्रिवेदी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है।

मृतका के देवर पवन कुमार त्रिवेदी ने गांव के ही चन्द्रलोक त्रिवेदी सहित सात लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी कराई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपित बिट्टू तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है।

अन्‍य नामजद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। घटना के बाद से सभी फरार हैं।

प्राथमिकी के अनुसार, शुक्रवार की शाम मृतका और उसके परिवारजन अपने घर के पास जमीन पर कार्य कर रहे थे। इसी दौरान पुराना विवाद फिर भड़क उठा।

ससुर-बहू पर क‍िया था जानलेवा हमला

आरोपितों ने गाली-गलौज के बाद चाकू से हमला कर दिया, जिससे रिंकू त्रिवेदी की मौके पर ही मौत हो गई। थानाध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि मामूली जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया।