जादोपुर मोड़ कांड : पुलिस गाड़ी जलाने के मामले में 38 नामजद, 70 अज्ञात पर FIR; 12 आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। शहर के जादोपुर मोड़ पर रविवार की शाम हुए उपद्रव मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बोलेरो गाड़ी जलाने और पथराव करने के मामले में 38 नामजद व 70 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

वहीं, 12 आरोपितों को गिरफ्तार कर सोमवार को कोर्ट में पेश कर दिया गया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि हादसा पुलिस की बोलेरो से नहीं, बल्कि एक काले रंग की स्कॉर्पियो से हुआ था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है।

यह स्कॉर्पियो मांझागढ़ थाना क्षेत्र के छवही गांव निवासी राकी गुप्ता की बताई गई है। घटना के अनुसार, रविवार की शाम तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पहले पुलिस की बोलेरो में टक्कर मारी और फिर बाइक सवार दो युवकों व चाट बेच रहे एक व्यक्ति को कुचल दिया।

हादसे में सरेया मोहल्ला निवासी नंद कुमार चौहान, एहसान अली और राजा हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से नंद कुमार चौहान को चिकित्सकों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। हादसे के बाद अफवाह फैलाकर भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर हमला बोल दिया। तीनों युवकों की मौत की झूठी खबर फैलने के बाद उपद्रवियों ने पुलिस की बोलेरो में आग लगा दी और पथराव शुरू कर दिया। स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर सर्किल इंस्पेक्टर के चालक कर्मवीर कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की। गिरफ्तार आरोपितों में सरेया मोहल्ला निवासी प्रकाश सिंह, इंद्र कुमार, अंकुश सिंह, हरीश कुमार, भीम कुमार, राज कुमार, मुकेश कुमार, दीपक कुमार, ब्लाक मोड़ निवासी रोहित कुमार, जादोपुर थाना क्षेत्र के ओलीपुर गांव निवासी अनुज कुमार और अखिलेश कुमार शामिल हैं।

वीडियो फुटेज की मदद से अज्ञात की हो रही पहचान शहर के जादोपुर मोड़ पर पुलिस की बोलेरो में आग लगाने की घटना के बाद पुलिस ने रविवार की पूरी रात छापेमारी करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।