    जादोपुर मोड़ कांड : पुलिस गाड़ी जलाने के मामले में 38 नामजद, 70 अज्ञात पर FIR; 12 आरोपित गिरफ्तार

    By Rajat Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 06:30 PM (IST)

    गोपालगंज के जादोपुर मोड़ पर हुई हिंसा के बाद पुलिस ने 38 नामजद और 70 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि दुर्घटना एक स्कॉर्पियो से हुई थी, जिसे जब्त कर लिया गया है। अफवाहों के बाद भीड़ ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। 

    गिरफ्तार आरोपित को लेकर जाती पुलिस। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। शहर के जादोपुर मोड़ पर रविवार की शाम हुए उपद्रव मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बोलेरो गाड़ी जलाने और पथराव करने के मामले में 38 नामजद व 70 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

    वहीं, 12 आरोपितों को गिरफ्तार कर सोमवार को कोर्ट में पेश कर दिया गया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि हादसा पुलिस की बोलेरो से नहीं, बल्कि एक काले रंग की स्कॉर्पियो से हुआ था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है।

    यह स्कॉर्पियो मांझागढ़ थाना क्षेत्र के छवही गांव निवासी राकी गुप्ता की बताई गई है। घटना के अनुसार, रविवार की शाम तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पहले पुलिस की बोलेरो में टक्कर मारी और फिर बाइक सवार दो युवकों व चाट बेच रहे एक व्यक्ति को कुचल दिया।

    हादसे में सरेया मोहल्ला निवासी नंद कुमार चौहान, एहसान अली और राजा हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से नंद कुमार चौहान को चिकित्सकों ने गोरखपुर रेफर कर दिया।

    हादसे के बाद अफवाह फैलाकर भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर हमला बोल दिया। तीनों युवकों की मौत की झूठी खबर फैलने के बाद उपद्रवियों ने पुलिस की बोलेरो में आग लगा दी और पथराव शुरू कर दिया।

    स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर सर्किल इंस्पेक्टर के चालक कर्मवीर कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की।

    गिरफ्तार आरोपितों में सरेया मोहल्ला निवासी प्रकाश सिंह, इंद्र कुमार, अंकुश सिंह, हरीश कुमार, भीम कुमार, राज कुमार, मुकेश कुमार, दीपक कुमार, ब्लाक मोड़ निवासी रोहित कुमार, जादोपुर थाना क्षेत्र के ओलीपुर गांव निवासी अनुज कुमार और अखिलेश कुमार शामिल हैं।

    वीडियो फुटेज की मदद से अज्ञात की हो रही पहचान

    शहर के जादोपुर मोड़ पर पुलिस की बोलेरो में आग लगाने की घटना के बाद पुलिस ने रविवार की पूरी रात छापेमारी करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

    वहीं, इस घटना के बाद पुलिस अज्ञात लोगों की पहचान के लिए वीडियो फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। जांच के दौरान वीडियो फुटेज की मदद से शिनाख्त होने के बाद अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी।

    एफएसएल की टीम ने किया जांच

    शहर के जादोपुर मोड़ पर पुलिस की बोलेरो में आग लगाए जाने की घटना के बाद एसपी के निर्देश पर एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही जांच के दौरान कई साक्ष पुलिस ने एकत्रित किए। सभी साक्ष कांड के आरोपितों को सजा दिलाने में मदद करने का कार्य करेंगी।

    उग्र भीड़ ने हादसे में घायलों की पहले मौत की अफवाह उड़ाने के साथ ही बिना घटना की जानकारी लिए पुलिस की बोलेरो में आग लगा दी। इस मामले में प्राथमिकी करने के साथ ही पुलिस क्षति हुए राशि की वसूली का कार्य भी नामजद आरोपितों से करने का कार्य करेंगी।

    -अवधेश दीक्षित, एसपी