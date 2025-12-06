Language
    गोपालगंज में मनरेगा का बुरा हाल! महज 103 लोगों को मिला 100 दिन का काम; थावे में 1 और भोरे में 0 

    By Mithilesh Tiwari Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 02:36 PM (IST)

    गोपालगंज जिले में मनरेगा योजना का प्रदर्शन खराब रहा है, जहाँ 248 दिनों में केवल 103 श्रमिकों को 100 दिन का काम मिला, जबकि भोरे में यह संख्या शून्य रही ...और पढ़ें

    Hero Image

    मनरेगा योजना में 100 दिन का काम। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) के आंकड़े ही विभाग को आइना दिखाने के लिए काफी हैं। इस योजना की शुरुआत के पीछे सरकार की मंशा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कम-से-कम 100 दिनों का रोजगार दिलाना रहा है, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है।

    वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले 248 दिनों में विभाग ने महज 103 लोगों को ही 100 दिनों का काम उपलब्ध कराया है। जिले के 14 प्रखंडों में भोरे प्रखंड ऐसा भी है, जहां एक भी व्यक्ति को सौ दिनों का काम नहीं मिल सका है।

    3,43,596 लोगों को मिला जॉब कार्ड

    आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बेरोजगार 3,43,596 लोगों के जॉब कार्ड बनाए गए हैं। इस कार्ड के माध्यम से ही काम दिया जाता है। योजना मद में पर्याप्त राशि भी उपलब्ध है।

    इसके बावजूद बेरोजगारों के समक्ष रोजगार के लाले पड़े हुए हैं। एक ही दशा प्रत्येक प्रखंड की है। ऐसी स्थिति तब भी रही जब 42,909 लोगों ने काम की मांग की। जिले के उचकागांव प्रखंड में सबसे अधिक वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में 36 लोगों को सौ दिनों का काम उपलब्ध कराया गया है।

    भोरे में किसी को नहीं मिला सौ दिन काम

    सरकारी स्तर पर तमाम प्रयास के बाद भी जिले के 14 में से भोरे प्रखंड में किसी भी व्यक्ति को सौ दिन का काम नहीं मिला। जिले के थावे में एक, बरौली में मात्र तीन तथा मांझा, कटेया व सिधवलिया प्रखंड में दो-दो तथा पंचदेवरी व गोपालगंज में पांच-पांच लोगों को सौ दिनों का काम मिल सका है। इनके अलावा बैकुंठपुर प्रखंड में भी इस साल अबतक मात्र छह लोगों को सौ दिनों का काम मिल सका है।

    वर्ष 2024-25 में मात्र 218 लोगों को मिला था सौ दिन काम

    सौ दिन का काम देने के मामले में ग्रामीण विकास विभाग पूरी तरह से फिसड्डी रहा है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस अवधि में मात्र 218 लोगों को सौ दिनों का काम मिला था। इस अवधि में 2023-24 में 118 तथा 2022-23 में 123 लोगों को सौ दिनों का काम उपलब्ध कराया गया था।

    कहां-कितने को मिला सौ दिनों काम

    प्रखंड सौ दिनों का काम
    उचकागांव 36
    कुचायकोट 13
    हथुआ 11
    फुलवरिया 09
    विजयीपुर 08
    बैकुंठपुर 06
    गोपालगंज 05
    पंचदेवरी 05
    बरौली 03
    कटेया 02
    मांझा 02
    सिधवलिया 02
    थावे 01
    भोरे 00
    कुल 103

    मनरेगा के तहत काम मांगने वाले प्रत्येक जाब कार्डधारक को काम उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक लोगों को सौ दिनों का काम उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अगले एक-दो माह में इस आंकड़े में अपेक्षित सुधार होगा। -कुमार निशांत विवेक, उप विकास आयुक्त, गोपालगंज