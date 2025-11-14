Language
    गोपालगंज-मीरगंज मार्ग पर मतगणना के दौरान आवाजाही पर रोक, भीड़ को देखते हुए बदला गया ट्रैफिक प्लान

    By Rajat Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 02:43 AM (IST)

    गोपालगंज-मीरगंज मार्ग पर मतगणना के दिन वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक प्लान बदल दिया है। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। यह निर्णय यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए लिया गया है।

    बिहार विधानसभा चुनाव

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। थावे प्रखंड के थावे डायट कालेज परिसर में बने मतगणना केंद्र के रास्ते पर यातायात व्यवस्था बाधित नहीं हो, इसको लेकर यातायात पुलिस की तरफ से ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है।

    साथ ही गोपालगंज-मीरगंज मुख्य पर वाहनों के प्रवेश पर शुक्रवार की सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस दौरान गोपालगंज से मीरगंज जाने व मीरगंज से गोपालगंज की तरफ आने वाली वाहनों के लिए अलग से रूट निर्धारित किए गए हैं।

    यातायात डीएसपी मिश्रा सोमेश ने बताया कि मतदान के दिन भी मतगणना केंद्र के आसपास यातायात बाधित नहीं हो, इसको लेकर यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई रूट को बदला गया था। इस दौरान मतगणना के दौरान भी रूट को बदला गया है।

    गोपालगंज से मीरगंज जाने वाली एनएच 531 पर सुबह छह बजे से ही सभी प्रकार की वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। शहर की तरफ से आने वाली वाहनों को तुरकाहा नहर पुल से चनावे-धतिवना मोड़ तक हर प्रकार के वाहन पूरी तरह वर्जित रहेगा।

    गोपालगंज से थावे बाईपास जाने वाले वाहन सुंदरपट्टी की ओर डायवर्ट किए जाएंगे। साथ ही मीरगंज की तरफ जाने वाले वाहन सुंदरपट्टी-अरना-सेमरा रोड से आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। साथ ही मीरगंज से आने वाले वाहनों को चनावे-धतिवना मोड़ से डायवर्ट किया जाएगा।

    वहीं थावे से गोपालगंज जाने वाले वाहन गवंदरी रोड-पैठानपट्टी-तुरकाहा मार्ग से गुजरना होगा। उन्होंने कहा कि मेरी अपील है कि सभी वाहन चालक प्रशासन के निर्देश का पालन करने का कार्य करेंगे। साथ ही सभी चौक चौराहों व मुख्य मार्ग पर भी पुलिस तैनात रहेगी।