गोपालगंज को पश्चिम चंपारण से जोड़ने वाले मंगलपुर पुल 45 दिनों तक बंद, अब इन रास्तों से घूमकर जाना पड़ेगा

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। गंडक नदी पर स्थित मंगलपुर आरसीसी पुल पर मंगलवार से 45 दिनों तक यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। पुल की मरम्मत को लेकर जिला प्रशासन ने 10 नवंबर से 24 दिसंबर 2026 तक पुल पर यातायात ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है।

इस अवधि में पुल पर मरम्मत कार्य कराया जाएगा। पुल से वाहनों का परिचालन बंद रहने के कारण गोपालगंज से पिपराकोठी और पश्चिम चंपारण की ओर आने-जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से गुजरना होगा। प्रशासन ने इसके लिए गोपालगंज से महम्मदपुर होते हुए खजुरिया के रास्ते पिपराकोठी जाने वाले मार्ग को चिह्नित किया है। मंगलपुर आरसीसी पुल पर बड़े वाहनों के परिचालन पर पहले से ही रोक लगी हुई थी। 23 मई 2026 से बड़े वाहनों का आवागमन बंद किए जाने के बाद अब मरम्मत कार्य के लिए सभी वाहनों का परिचालन रोकने का निर्णय लिया गया है।

इससे पुल से होकर प्रतिदिन आने-जाने वाले यात्रियों, कारोबारियों और वाहन चालकों की परेशानी बढ़ेगी। वैकल्पिक मार्ग से वाहनों को अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी। जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार, मंगलवार से पुल पर किसी भी वाहन को गुजरने की अनुमति नहीं होगी। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद ही पुल पर दोबारा आवागमन शुरू किया जाएगा। इस दौरान वैकल्पिक मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ने की संभावना है।

खासकर गोपालगंज से पिपराकोठी, मोतिहारी व पश्चिम चंपारण की ओर जाने वाले वाहनों को निर्धारित मार्ग से होकर गुजरना होगा। यातायात व्यवस्था को देखते हुए सभी वाहनों को बंजारी बाईपास के पास से ही घुमाने के लिए साइन बोर्ड लगाने का कार्य किया जा रहा है।

साथ ही मंगलपुर पुल पर भी साइन बोर्ड लगाने का कार्य किया जाएगा। ताकि सभी वाहन चालक को पुल बंद होने की जानकारी हो सकें। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को वैकल्पिक मार्ग पर यातायात व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है। वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे पुल बंद रहने की अवधि में चिह्नित वैकल्पिक मार्ग का ही उपयोग करें। बढ़ेगी दूरी, बढ़ेगा सफर का समय मंगलपुर पुल बंद होने से गोपालगंज से पिपराकोठी, मोतिहारी और पश्चिम चंपारण की ओर जाने वाले लोगों को अब मोहम्मदपुर और खजुरिया होकर सफर करना पड़ेगा। इससे सामान्य दिनों की तुलना में यात्रा की दूरी और समय दोनों बढ़ेंगे।