गोपालगंज की 230 पंचायतों का होगा कायाकल्प, 23 करोड़ की लागत से संवरेंगे गांव

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले की पंचायतों में बुनियादी सुविधाओं और सार्वजनिक परिसंपत्तियों की तस्वीर बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। कायाकल्प अभियान के तहत जिले की 230 पंचायतों में 2300 योजनाएं चयनित की गई हैं। इन योजनाओं पर करीब 23 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

प्रत्येक पंचायत में औसतन 10 योजनाएं ली गई हैं। प्रशासन ने सभी चयनित कार्यों को 30 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर योजनाओं का चयन किया गया है। पंचायतों में लंबे समय से मरम्मत और रख-रखाव की जरूरत वाले सरकारी भवनों को अभियान में प्राथमिकता दी गई है। विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन, छात्रावास और स्वास्थ्य केंद्रों के रंग-रोगन व मरम्मत के साथ वहां जरूरी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्रत्येक पंचायत में करीब 10 से 12 लाख रुपये तक के कार्य कराए जाएंगे। सड़क-नाली से तालाब और चापाकल तक पर नजर कायाकल्प अभियान में भवनों के साथ गांव की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े कार्यों को भी शामिल किया गया है। चापाकल, तालाब, ग्रामीण सड़क, जल निकासी समेत अन्य आधारभूत सुविधाओं को दुरुस्त किया जाएगा।