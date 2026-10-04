गोपालगंज के गांवों में तैयार होगा गेहूं का बीज, 1559 गांव के किसानों को मिलेगा योजना का लाभ

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। खरीफ के बाद कृषि विभाग ने रबी अभियान की तैयारियों को प्रारंभ कर दिया है। इस अभियान के तहत जिले के सभी गांवों में गेहूं के बीज भी तैयार किए जाएंगे।

जिसके लिए विभागीय स्तर पर प्रत्येक गांव के दो-दो किसानों का चयन किया जाएगा। चयनित किए गए किसानों को कृषि विभाग प्रशिक्षित करेगा। चयनित किसानों को गेहूं बीज तैयार करने के लिए 90 प्रतिशत अनुदान पर आधार बीज उपलब्ध कराया जाएगा।

जिला कृषि कार्यालय की ओर से चल रही तैयारियों पर नजर डालें तो इस अभियान के तहत जिले के सभी गांवों में गेहूं के बीज तैयार किए जाएंगे। जिसके लिए विभागीय स्तर पर प्रत्येक पंचायत के दो-दो किसानों का चयन किया जाएगा।