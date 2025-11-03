पहले चरण के मतदान के लिए गोपालगंज में 6 डिस्पैच सेंटर तैयार, 4 नवंबर से कर्मियों का योगदान शुरू

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में जिले की छह विधानसभा सीटों के लिए छह नवंबर को मतदान होना है। इसके लिए मतदान दल कर्मी दो दिन पहले यानी चार नवंबर को ही अपने डिस्पैच सेंटरों पर योगदान करेंगे। योगदान के बाद मतदान कर्मियों को अंतिम प्रशिक्षण ब्रीफिंग के रूप में दी जाएगी। इसके बाद पांच नवंबर यानी बुधवार को पोलिंग पार्टी के रूप में उन्हें मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा।

प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, विधानसभा चुनाव को लेकर जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों के लिए छह डिस्पैच सेंटर बनाया है। जिसमें बैकुंठपुर विस के लिए श्री योगेन्द्र ऋषिकुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेवतिथ और बरौली के लिए उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय बरौली को डिस्पैच सेंटर बनाया गया है।

गोपालगंज के लिए टीचर ट्रेनिंग कॉलेज सह डायट थावे व कुचायकोट विस के लिए उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुचायकोट बालक को डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। वहीं, भोरे विस के लिए भोला प्रसाद सिंह महाविद्यालय भोरे और हथुआ के लिए डॉ. राजेन्द्र प्रसाद उच्चतर विद्यालय हथुआ को डिस्पैच सेंटर बनाया गया है।

इन्हीं डिस्पैच सेंटरों पर विधानसभा वार प्रतिनियुक्त मतदान दल के पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी प्रथम, द्वितीय व तृतीय योगदान करेंगे। कर्मियों के योगदान के बाद मतदान दल का होगा गठन कर्मियों के योगदान के बाद डिस्पैच सेंटरों पर ही मतदान दल का गठन किया जाएगा। कर्मियों को अंतिम नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। डीएम व एसपी के अलावा संबंधित विस क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी कर्मियों को अंतिम ब्रीफिंग देंगे। इसके बाद पीठासीन पदाधिकारी के नेतृत्व में पांच नवंबर को मतदान दल अपने-अपने आवंटित मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे।

मतदान केंद्रों पर पहुंचकर छह नवंबर को ईवीएम-वीवीपैट से मतदान प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। ज्ञात हो कि जिले में कुल 2373 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके लिए 12 हजार से अधिक मतदान कर्मी योगदान करेंगे। उधर, डिस्पैच सेंटरों पर मतदान दल के लिए सभी आवश्यक बुनियादी व मुलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

प्रत्येक डिस्पैच सेंटर पर लगाए गए 21 टेबल प्रत्येक डिस्पैच सेंटर पर मतदान कर्मियों के लिए 21-21 टेबल लगाए गए हैं। इन्ही टेबलों से मतदान कर्मियों को आवश्यक कागजात, वीयू, सीयू तथा वीवीपैट आदि उपलब्ध कराया जाएगा। मतदान के बाद सभी छह विधानसभा क्षेत्रों के ईवीएम व वीवीपैट को थावे डायट में बनाए गए मतगणना स्थल सह वज्रगृह में रखा जाएगा। जहां 14 नवंबर को मतों की गणना की जाएगी।