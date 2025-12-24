गोपालगंज में क्रिसमस को लेकर तैयारियां जोरों पर, चर्च सजे-धजे, बाजारों में बढ़ी रौनक

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। क्रिसमस पर्व को लेकर जिले में उत्साह का माहौल है। गुरुवार को मनाए जाने वाले प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव से पहले बुधवार को चर्चों में तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया। शहर के प्रमुख चर्चों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और प्रार्थना सभा समेत विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर पूरे दिन तैयारियां चलती रहीं।

तिरबिरवां स्थित कैथोलिक चर्च और सबेया स्थित गुड शेफर्ड चर्च में बीते एक सप्ताह से क्रिसमस की तैयारियां की जा रही थीं, जिन्हें बुधवार को पूरा कर लिया गया। चर्च परिसर को लाइटिंग, सजावटी सामान और क्रिसमस ट्री से सजाया गया है। चर्च में प्रभु यीशु के जन्म की झांकी भी सजाई गई है, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

कैथोलिक चर्च के फादर ने बताया कि क्रिसमस के अवसर पर गुरुवार को विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही प्रभु यीशु के जन्म की खुशी में केक काटे जाएंगे और सामूहिक रूप से प्रार्थना की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्रिसमस केवल ईसाई समुदाय का ही नहीं, बल्कि भाईचारे और प्रेम का पर्व है, जिसमें अन्य धर्मों और समुदायों के लोग भी बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं। हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग चर्च पहुंचते हैं, इसे देखते हुए इस बार भी सभी व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित कर ली गई हैं।

चर्चों में तैयारियों के दौरान फादर के साथ-साथ समाज के कई लोग सक्रिय रूप से जुटे रहे। कार्यक्रम के दौरान किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए बैठने, रोशनी और ध्वनि व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नगर थाना पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

क्रिसमस को लेकर जिले के कई निजी विद्यालयों में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्कूलों में बच्चों द्वारा कैरोल सिंगिंग, नृत्य और नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारियां की जा रही हैं। बच्चों में क्रिसमस को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

पर्व के एक दिन पूर्व बुधवार को शहर के बाजारों में भी खास चहल-पहल रही। केक, बुके, गिफ्ट पैक, सांता क्लॉज की ड्रेस और क्रिसमस ट्री की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी रही। ईसाई समुदाय के लोग अपने परिवार और दोस्तों के लिए उपहार खरीदते नजर आए। दुकानदारों के अनुसार, क्रिसमस को लेकर बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी हुई है।