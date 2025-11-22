गोपालगंज के दियारा क्षेत्र में बाढ़ और कटाव की त्रासदी, कई गांव नक्शे से हुए गायब

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। सदर विधानसभा क्षेत्र के दियारा इलाके में हर साल आने वाली बाढ़ व गंडक नदी के कटाव की समस्या लोगों के लिए स्थायी संकट बन चुकी है। एक दर्जन से अधिक पंचायतों में बसे करीब पांच से छह सौ परिवार हर वर्ष नदी के कटाव की मार झेलते हैं। हालात यह हैं कि सदर प्रखंड के कई गांवों में आज भी एक भी पक्का मकान नहीं बचा है।

गरीब परिवार के लोग बरसात के मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ते ही बांधों व सड़कों पर शरण लेने को मजबूर हो जाते हैं। जलस्तर घटते ही वे दोबारा अस्थायी झोपड़ियां खड़ी कर अपने जीवन को किसी तरह आगे बढ़ाते हैं।स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि गंडक नदी का रुख हर साल बदल जाता है। जिसके कारण स्थायी रूप से बसना जोखिम भरा है।

दियारा क्षेत्र के जगीरी टोला, खाप मससुदपुर, मेंहदिया, बैरिया, रामपुर, कटघरवा, मंझरिया समेत एक दर्जन से अधिक गांव तो गंडक नदी के कटाव में पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। कभी आबाद रहने वाले ये गांव अब नदी में समा चुके हैं। कई परिवारों ने अपनी पुश्तैनी जमीन भी कटाव में खो दी है। ग्रामीणों ने बताया कि खेती-बारी के लिए कुछ लोग अब भी दियारा पहुंचकर झोपड़ी डालकर रहते हैं, लेकिन यहां स्थायी मकान बनाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा।

हर साल कटाव की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए ग्रामीणों में भय बना रहता है कि कब उनकी जमीन व झोपड़ी भी नदी में समा जाए। कई परिवारों को तो एक ही साल में कई बार अपने रहने का स्थान बदलना पड़ता है।