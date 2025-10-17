हेलीपैड के आस पास ही करनी होगी जनसभा, गोपालगंज में 43 स्थानों पर अनुमति

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। विधानसभा चुनाव के दौरान 43 स्थानों पर ही हेलीपैड बनाने की अनुमति मिलेगी। इनमें जिला मुख्यालय में सिर्फ चार हेलीपैड निर्माण स्थल चिन्हित किए गए हैं। प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दलों को हेलीपैड स्थल के आसपास ही सभास्थल भी बनाना होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हेलीपैड से अधिक दूरी पर सभास्थल की अनुमति भी प्रशासनिक स्तर पर नहीं दी जाएगी। हेलीकॉप्टर उतारने व सभा के आयोजन की अनुमति प्रत्याशियों को पूर्व से ही लेनी होगी। विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर को लैंड कराने के लिए हेलीपैड स्थल का निर्माण कार्य कराया जाता है। हेलीपैड के लिए बकायदा स्थल निर्धारित प्रशासन ने इस बार के चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हेलीपैड के लिए बकायदा स्थल निर्धारित कर दिया है। इन्हीं स्थानों पर किसी भी दल या नेता के हेलीकॉप्टर को उतारने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही हेलीपैड के आसपास ही सभा स्थल की भी अनुमति मिलेगी।

इसके लिए भी प्रत्याशियों को सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ही आवेदन देना होगा। जिसके आधार पर हेलीपैड निर्माण व सभा स्थल की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में तमाम राजनीतिक दलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है।

जिला मुख्यालय में यहां उतरेंगे हेलीकॉप्टर प्रशासनिक स्तर पर जिला मुख्सालय में चार स्थानों पर हेलीकाप्टर उतारने की अनुमति दी जाएगी। इनमें वीएम फिल्ड, मिंज स्टेडियम, तिलंगही मैदान तथा विस्कोमान भवन शामिल हैं। इसके अलावा रामरतन शाही उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जादोपुर में भी हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति होगी। गोपालगंज विस क्षेत्र में शामिल थावे के होमगार्ड मैदान में भी हेलीकॉप्टर उतारने का स्थल निर्धारित किया गया है। सभी 14 प्रखंडों में स्थल निर्धारित हेलीकॉप्टर उतरने के लिए प्रशासनिक स्तर पर जिले के सभी चौदह प्रखंडों में स्थल निर्धारित किए गए हैं। उचकागांव प्रखंड में सबसे कम एक स्थल निर्धारित किया गया है। कई प्रखंड मुख्यालयों में भी इसके लिए कोई स्थल निर्धारित नहीं है।

जानिए आयोग ने ये निर्धारित की हैं शर्तें आदर्श आचार संहिता का होगा अक्षरशः पालन।

निर्धारित समय में होगा कार्यक्रम का आयोजन।

धर्म, संप्रदाय व जाति जनित भाषा का नहीं होगा इस्तेमाल।

संबंधित थाने को देंगे कार्यक्रम की सूचना।

कार्यक्रम आयोजन का खर्च निर्वाचन खर्च में शामिल करेंगे।

कार्यक्रम से यातायात में विघ्न पैदा नहीं होगा।

ध्वनि विस्तारक का प्रयोग निर्धारित डेसीबल में ही होगा।

धार्मिक स्थल का प्रयोग कार्यक्रम आयोजन में नहीं होगा।

ध्वनि विस्तारक की आवाज कर्णप्रिय हो तथा अश्लील गीतों का प्रसारण न हो।

रात्रि दस बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा लाउडस्पीकर।

सक्षम पदाधिकारी से लेंगे ध्वनि विस्तारक की अनुमति।

अनुमति में वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र जरूरी।

चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद वाहन को संबंधित कोषांग में जमा करेंगे।

वाहन परिचालन की अनुमति मिलने पर इसकी सूचना संबंधित कोषांगों को देंगे।

