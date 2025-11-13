Gopalganj Election Result 2025: गोपालगंज में तैयारियां पूरी, कड़ी सुरक्षा के बीच थावे डायट में होगी मतगणना

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। शुक्रवार को थावे स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) परिसर में होने वाली विधानसभा चुनाव की मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतगणना के दौरान पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध रहेंगे। इस दौरान वज्रगृह सह मतगणना स्थल तथा इसके आसपास के इलाकों में वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। साथ ही इस इलाके में पैदल आने व जाने पर भी रोक रहेगी।

इस अवधि में प्रशासनिक स्तर पर निर्गत किए गए पास के आधार पर ही गणना स्थल के आसपास प्रवेश की अनुमति होगी। प्रशासनिक स्तर पर गणना स्थल के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था मतदान के बाद से ही बढ़ा दी गई है। इसके तहत वज्रगृह की तीन स्तर पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। यहां 24 घंटे वज्रगृह की कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

गणना अवधि में गणना एजेंट को नहीं मिलेगी बाहर जाने की अनुमति मतों की गणना प्रारंभ होने के पूर्व चुनाव मैदान में डटे प्रत्याशियों के गणना एजेंट को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इनका प्रवेश मतगणना प्रारंभ होने के एक घंटे पूर्व ही दूसरे गेट से कराई जाएगी। गणना की अवधि में उन्हें केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतगणना स्थल पर बनाया गया मीडिया सेंटर मतगणना स्थल पर प्रेस को सभी आवश्यक सूचना समय से उपलब्ध कराने के लिए मीडिया सेंटर बनाया गया है। जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि मीडिया सेंटर पर टीवी से लेकर टेलीफोन तक की सुविधा मुहैया कराई गई है। इसके अलावा यहां इंटरनेट सहित अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं। गणना सुपरवाइजर व माइक्रो आब्जर्वर की तैनाती मतगणना के लिए लगाए जाने वाले प्रत्येक टेबल तथा आरओ टेबल पर गणना माइक्रो आब्जर्वर की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा सभी टेबल पर गणना सुपरवाइजर तथा गणना सहायक की तैनाती होगी। रिजर्व में भी दस प्रतिशत गणना सुपरवाइजर व गणना सहायकों को रखा गया है। गणना केंद्र के बाहर भी रहेगी कड़ी सुरक्षा जिलाधिकारी ने मतगणना के दौरान पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध करने का निर्देश दिया है। गणना हाल के अंदर बगैर परिचय पत्र के किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।