Gopalganj Election Result 2025: गोपालगंज में तैयारियां पूरी, कड़ी सुरक्षा के बीच थावे डायट में होगी मतगणना
गोपालगंज में विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। थावे डायट परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। मतगणना स्थल पर मीडिया सेंटर बनाया गया है। प्रत्येक टेबल पर पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे। पहला रुझान सुबह नौ बजे तक आने की संभावना है। पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम वोटों की गिनती होगी।
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। शुक्रवार को थावे स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) परिसर में होने वाली विधानसभा चुनाव की मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतगणना के दौरान पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध रहेंगे। इस दौरान वज्रगृह सह मतगणना स्थल तथा इसके आसपास के इलाकों में वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। साथ ही इस इलाके में पैदल आने व जाने पर भी रोक रहेगी।
इस अवधि में प्रशासनिक स्तर पर निर्गत किए गए पास के आधार पर ही गणना स्थल के आसपास प्रवेश की अनुमति होगी। प्रशासनिक स्तर पर गणना स्थल के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था मतदान के बाद से ही बढ़ा दी गई है। इसके तहत वज्रगृह की तीन स्तर पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। यहां 24 घंटे वज्रगृह की कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
गणना अवधि में गणना एजेंट को नहीं मिलेगी बाहर जाने की अनुमति
मतों की गणना प्रारंभ होने के पूर्व चुनाव मैदान में डटे प्रत्याशियों के गणना एजेंट को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
इनका प्रवेश मतगणना प्रारंभ होने के एक घंटे पूर्व ही दूसरे गेट से कराई जाएगी। गणना की अवधि में उन्हें केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मतगणना स्थल पर बनाया गया मीडिया सेंटर
मतगणना स्थल पर प्रेस को सभी आवश्यक सूचना समय से उपलब्ध कराने के लिए मीडिया सेंटर बनाया गया है।
जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि मीडिया सेंटर पर टीवी से लेकर टेलीफोन तक की सुविधा मुहैया कराई गई है। इसके अलावा यहां इंटरनेट सहित अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं।
गणना सुपरवाइजर व माइक्रो आब्जर्वर की तैनाती
मतगणना के लिए लगाए जाने वाले प्रत्येक टेबल तथा आरओ टेबल पर गणना माइक्रो आब्जर्वर की तैनाती की जाएगी।
इसके अलावा सभी टेबल पर गणना सुपरवाइजर तथा गणना सहायक की तैनाती होगी। रिजर्व में भी दस प्रतिशत गणना सुपरवाइजर व गणना सहायकों को रखा गया है।
गणना केंद्र के बाहर भी रहेगी कड़ी सुरक्षा
जिलाधिकारी ने मतगणना के दौरान पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध करने का निर्देश दिया है। गणना हाल के अंदर बगैर परिचय पत्र के किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।
गणना कार्य में लगने वाले तमाम कर्मियों को साढ़े छह बजे तक गणना स्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है।
जिलाधिकारी ने गणना कार्य के दौरान यातायात व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती का निर्देश दिया है।
साथ ही गणना केंद्र के आसपास भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने का निर्देश दिया गया है।
सुबह नौ बजे तक आएगा पहला रुझान
शुक्रवार की सुबह आठ बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। मतगणना प्रारंभ होने के एक घंटे के बाद ही पहला रुझान प्राप्त हो सकेगा।
प्रत्येक राउंड में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों की कुल 14 बूथों की मतगणना की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 16 टेबल लगाई गई।
इनमें से 14 टेबल पर मतगणना होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट मतों की गणना की जाएगी। इसके बाद इवीएम के मतों की गणना होगी।
