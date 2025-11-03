आज थम जाएगा चुनाव प्रचार, मतदाताओं को गोलबंद करने में प्रत्याशियों ने झोंकी पूरी ताकत
गोपालगंज जिले में पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार मंगलवार शाम थम गया। प्रत्याशियों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। प्रशासनिक स्तर पर 2373 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान कराने की तैयारी चल रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए। जिले की छह विधानसभा सीटों के लिए कुल 46 प्रत्याशी मैदान में हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाई गई है।
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले की छह विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में होने वाले चुनाव को लेकर मंगलवार की शाम छह बजे चुनाव का प्रचार समाप्त हो जाएगा। चुनाव प्रचार समाप्त होने की समय सीमा नजदीक आने के साथ ही प्रत्याशियों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दिया है।
उधर प्रशासनिक स्तर पर बुधवार को पूरे दिन शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराने की तैयारियों पर मंथन चलता रहा। इस बीच बूथों पर सुरक्षा बलों की तैनाती से लेकर मतदान कर्मियों को बूथ पर रवाना करने के पूर्व की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाता रहा।
सोमवार को चुनाव प्रचार में प्रत्याशियों ने पूरी ताकत लगा दी। दलीय प्रत्याशियों के साथ ही चुनाव मैदान में उतरे निर्दलीय प्रत्याशी भी सुबह से मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने के प्रयास में जुटे रहे। पूरे दिन प्रचार वाहनों का शोर शहर से लेकर सुदूर ग्रामीण इलाकों तक में मचा रहा।
कई इलाकों में प्रत्याशी सुबह सात बजे से ही व्यक्तिगत जनसंपर्क को तरजीह देने में लगे रहे। शाम के पांच बजे के बाद भी जनसंपर्क का अभियान चलता रहा। मंगलवार को अंतिम दिन के चुनाव प्रचार को देखते हुए प्रत्याशियों ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन क्षेत्रों की ओर रुख करने का प्लान निर्धारित किया जो इलाके उनसे छूटे हुए हैं।
2373 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान
दूसरी तरफ प्रशासनिक स्तर पर भी जिले के 2373 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराने की तैयारियां चलती रही। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने को लेकर इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किया।
इसके साथ ही मतदान को तैनात किए जाने वाले कर्मियों के लिए वाहन उपलब्धता, मतदान केंद्रों पर पुलिस बल तथा केंद्रीय बल की प्रतिनियुक्ति सहित विभिन्न विषयों पर पूरे दिन तैयारियां चलती रही।
छह विधानसभा सीटों के लिए कुल 46 प्रत्याशी मैदान में
नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद जिले की छह विधानसभा सीटों के लिए कुल 46 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें बैकुंठपुर विस क्षेत्र से कुल सात, बरौली विस क्षेत्र से नौ, गोपालगंज विस क्षेत्र के आठ, कुचायकोट विस क्षेत्र से सात, भोरे सुरक्षित विस क्षेत्र से पांच तथा हथुआ विधानसभा क्षेत्र से दस प्रत्याशी शामिल हैं।
दियारा व सीमावर्ती इलाके के बूथों पर सुरक्षा को चला मंथन
प्रशासनिक स्तर पर सोमवार को दियारा इलाके के मतदान केंद्रों के अलावा यूपी व दूसरे जिलों की सीमा से लगे इलाके के मतदान केंद्रों पर सुरक्षा प्रबंध को लेकर पूरे दिन मंथन चला।
टप्रशासनिक स्तर पर विशेष तौर पर नदी से सटे इलाकों में रीवर पेट्रोलिंग तथा यूपी की सीमा से लगे इलाकों के अतिरिक्त गश्ती की तैयारियां चलती रही। इसके अलावा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन चेक बैरियर पर अतिरिक्त निगरानी रखने का निर्देश दिया गया।
