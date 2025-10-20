गोपालगंज में साइबर अपराधियों पर शिकंजा: दो भाई गिरफ्तार, लाखों की नकदी और जेवर जब्त
गोपालगंज पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो भाइयों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लाखों रुपये की नकदी, सोने-चांदी के जेवरात, मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई थी। आरोपियों से पूछताछ जारी है और अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। पुलिस इस गिरोह के नेटवर्क को तोड़ने का प्रयास कर रही है।
संवाद सूत्र, थावे (गोपालगंज)। थावे थाना क्षेत्र के अमैठी खुर्द गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक घर के अंदर से एक करोड़ पांच लाख दस हजार नौ सौ रुपये के अलावे 344 ग्राम सोना व करीब दो किलो चांदी बरामद किया गया।
इस दौरान पुलिस ने दो सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों सगे भाई साइबर ठगी का कार्य करते थे। आर्थिक अपराध इकाई, आयकर विभाग व साइबर थाना की पुलिस के जांच के बाद यह बातें सामने आई है। इसकी जानकारी थावे थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में साइबर डीएसपी अवंतिका दिलीप कुमार ने दी।
बताया कि अमैठी खुर्द गांव में पुलिस ने शुक्रवार की देर रात से लेकर शनिवार की रात तक करीब 24 घंटे छापेमारी व जांच की गई। इस बीच पुलिस ने एक करोड़ पांच लाख दस हजार नौ नकदी, 344 ग्राम सोना तथा दो किलोग्राम चांदी बरामद किया।
बताया कि गिरफ्तार आरोपित अमैठी खुर्द गांव निवासी संतोष प्रसाद के पुत्र अभिषेक कुमार व आदित्य कुमार साइबर ठगी का काम पिछले एक साल से कर रहे थे। जिसकी घर का तलाशी लेने पर पैसे व जेवर के अलावा 75 पासबुक, 85 एटीएम, 28 चेक बुक, दो आधार कार्ड, एक पेन कार्ड, एक पासपोर्ट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कार्ड, चार हाथ घड़ी, तीन मोबाइल, एक ड्राइविंग लाइसेंस, दो लैपटाप, 17 सिम कार्ड, 79 विदेशी करेंसी व एक कार बरामद किया गया।
गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपितों से पूछताछ के दौरान कई खुलासे हुए। दोनों आरोपितों ने पुलिस को बताया कि साइबर ठगी का काम करते हैं। इसके साथ ही फर्जी खाता खुलवाना, साइबर ठगी करना, घर पर अत्यधिक राशि रखना, पासबुक, चेक बुक के माध्यम से धोखाधड़ी कर गबन करना इनका पेशा था।
दोनों भाईयों बिहार के साथ कर्नाटक और बेंगलुरू आदि जगहों पर भी अपना जाल फैला रखा था। जिसको लेकर थावे थानाध्यक्ष वरुण कुमार झा के बयान पर दोनों के विरुद्ध साइबर थाना में प्राथमिकी कराई है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपितों को पुलिस ने रविवार को संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया।
