जागरण संवाददाता, गोपालगंज। आनलाइन गेम की लत किशोरों को अपराधी बना रही है। नगर थाना क्षेत्र के एक गांव के किशोर ने गेम के चक्‍कर में ऐसा कर दिया, जिसने स्‍वजनों के साथ पुलिस को भी हैरान कर दिया है। दरअसल किशोर ने अपने दाेस्‍तों के साथ मिलकर अपने ही अपहरण का नाटक कर दिया। पिता से फि‍रौती भी मंगवाई। पुलिस ने तकनीकी माध्‍यम से जब पूरी घटना का पर्दाफाश किया तो सच्‍चाई सामने आई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार किशोर नगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोर अपने घर से थावे जाने की बात कहकर निकला। कुछ देर बाद उसने घर कॉल कर बताया कि थावे बाजार में है, जल्‍द ही घर आ जाएगा। काफी देर तक नहीं लौटने पर मां ने उसके मोबाइल पर कॉल किया तो नंबर बंद बताने लगा। इससे मां को चिंता हुई। उन्‍होंने घर में इसकी जानकारी दी। चिंता में डूबे स्‍वजन नगर थाने पहुंचे। पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी।

पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू की। इसी बीच किशोर के नंबर से ही उसके पिता के नंबर पर कॉल आया। आवाज अंजान व्‍यक्‍त‍ि की थी। उसने कहा कि आपके बेटे काे किडनैप कर लिया गया है। सही-सलामत उसकी वापसी चाहते हैं तो तीन लाख रुपये फिरौती देनी होगी। इससे माता-पिता और सहम गए। पुलिस को इस बाबत बताया।

टेक्निकल सेल व नगर थाना की पुलिस ने मोबाइल को सर्विलांस पर लिया। मोबाइल लोकेशन के आधार पर शहर के राजेंद्र नगर पहुंची। वहां एक घर में छापेमारी की और किशोर को मुक्‍त कराया। उसके साथ तीन और किशोर थे।