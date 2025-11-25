संवाद सूत्र, थावे (गोपालगंज)। थावे थाना क्षेत्र के नारायणपुर चंवर में मंगलवार की सुबह एक छह वर्षीय बच्ची का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

खेत के पानी में शव को देख सुबह-सुबह खेत की ओर गए ग्रामीण दहशत में आ गए और देखते ही देखते बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई।

सूचना पर थानाध्यक्ष वरुण कुमार झा और प्रशिक्षु एसआई अवधेश कुमार मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत फारेंसिक टीम को बुलाया।

टीम ने करीब चार घंटे तक स्थल की बारीकी से जांच करते हुए खून के धब्बे, कपड़े सहित कई अहम नमूने सुरक्षित किए। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।

भोरे की कृति के रूप में हुई पहचान

मृत बच्ची की पहचान भोरे थाना क्षेत्र के भोरे गांव निवासी अरविंद राम की 6 वर्षीय पुत्री कृति कुमारी के रूप में हुई है। परिवार पिछले 12 वर्षों से लछवार दुर्गा मंदिर परिसर में किराए के मकान में रह रहा था।