Gopalganj Crime: छह वर्ष की बच्ची की गला रेतकर हत्या! चार दिन पहले आरती के बाद हुई थी लापता
गोपालगंज में एक छह वर्षीय बच्ची की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बच्ची चार दिन पहले आरती के बाद लापता हो गई थी। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अपराधियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
संवाद सूत्र, थावे (गोपालगंज)। थावे थाना क्षेत्र के नारायणपुर चंवर में मंगलवार की सुबह एक छह वर्षीय बच्ची का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
खेत के पानी में शव को देख सुबह-सुबह खेत की ओर गए ग्रामीण दहशत में आ गए और देखते ही देखते बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई।
सूचना पर थानाध्यक्ष वरुण कुमार झा और प्रशिक्षु एसआई अवधेश कुमार मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत फारेंसिक टीम को बुलाया।
टीम ने करीब चार घंटे तक स्थल की बारीकी से जांच करते हुए खून के धब्बे, कपड़े सहित कई अहम नमूने सुरक्षित किए। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।
भोरे की कृति के रूप में हुई पहचान
मृत बच्ची की पहचान भोरे थाना क्षेत्र के भोरे गांव निवासी अरविंद राम की 6 वर्षीय पुत्री कृति कुमारी के रूप में हुई है। परिवार पिछले 12 वर्षों से लछवार दुर्गा मंदिर परिसर में किराए के मकान में रह रहा था।
मां अलका देवी ने बताया कि 21 नवंबर की शाम आरती के बाद कृति अचानक लापता हो गई थी। परिवार ने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।
मंगलवार की सुबह खबर मिली कि उसकी लापता बेटी का शव चंवर में मिला है। मासूम की हत्या की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया।
पीड़ित मां ने बताया कि मेरी इकलौती बेटी थी… किसने इतनी छोटी बच्ची को मारकर चंवर में फेंक दिया, समझ नहीं आ रहा।
पांच दिन से उसकी खोज में भटक रही थी। कृति का एक छोटा भाई भी है। घटना स्थल पर पहुंचे स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल था।
थानाध्यक्ष वरुण कुमार झा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि होगी। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है।
