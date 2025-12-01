Gopalganj News: बाईपास के लिए भू-अर्जन की प्रक्रिया तेज, जल्द शुरू होगा कार्य; खर्च होंगे 126 करोड़

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिला मुख्यालय के समीप दूसरे बाईपास के निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके तहत जल्द ही निजी जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए भूमि सर्वे का कार्य तेजी से किया जा रहा है। तमाम प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अधिग्रहण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इससे पहले भू-स्वामित्व का दावा करने वाले लोगों की पहचान की जाएगी, ताकि अधिग्रहण प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी हो सके।

जानकारी के अनुसार, 4 जनवरी 2025 को प्रगति यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहर के दूसरे बाईपास निर्माण योजना की घोषणा की थी। इसके बाद बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने इस परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए प्रस्तावित प्राक्कलन राशि भी आवंटित कर दी।

यह बाईपास एनएच-27 पर मांझागढ़ प्रखंड के दानापुर से शुरू होकर मांझा, देवापुर व कबिलासपुर बाजार होते हुए एनएच-531 में सदर प्रखंड के तुरकहां तक बनेगा। इस बाईपास की कुल लंबाई 12.600 किलोमीटर होगी और इसके निर्माण पर लगभग 01 अरब 26 करोड़ 54 लाख 85 हजार रुपये खर्च होंगे।

बाईपास से जुड़ेंगी दो सड़कें शहर के दूसरे बाईपास में दो सड़कों का संयोजन होगा। इसका 2.30 किलोमीटर लंबा पथांश दानापुर–मांझा पथ पर स्थित है, जिसे ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। इस हिस्से में विभागीय भूमि उपलब्ध न होने के कारण भू-अर्जन की प्रक्रिया आवश्यक हो गई है।

शेष 10.30 किलोमीटर लंबा पथांश जल संसाधन विभाग की विशुनपुरा वितरणी नहर एवं सारण मुख्य नहर के तटबंध पर स्थित है, जहां पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध है। पथ निर्माण कार्य के लिए गोपालगंज प्रमंडल की ओर से निविदा प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है।

जिला मुख्यालय को मिलेगा रिंग रोड जिला मुख्यालय के पूर्वी-दक्षिणी दिशा में बाईपास बनने से गोपालगंज का रिंग रोड तैयार हो जाएगा। पूर्व में शहर के पश्चिमी भाग में थावे–गोपालगंज बाईपास का निर्माण किया जा चुका है। वहीं पश्चिमी और उत्तरी दिशा में एनएच-27 तथा एलिवेटेड रोड पहले से मौजूद हैं, जिससे दो दिशाओं से शहर के बाहरी मार्ग से निकलने की सुविधा है।