खराब हो रही गोपालगंज की आबोहवा, शहर का AQI 100 के पार, अस्थमा मरीजों की बढ़ी मुसीबत

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। धूल व धुआं के कारण जिले में फिर से एक्यूआइ लेवल बढ़ने लगा है। बरसात के दौरान वातावरण पूरी तरह से स्वच्छ हो चुका था। नतीजतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 40 से 50 के आसपास आ गया था। सितंबर तक यह कंट्रोल में थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इधर बरसात बीतने, हल्की ठंड के दस्तक व सड़कों पर ट्रैफिक लोड बढ़ने के साथ ही हवा में प्रदूषण घुलने लगा है। ऐसी स्थिति में अस्थमा के मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। जानकारों की मानें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर बढ़कर 100 के स्तर को पार कर गया है। अगर समय रहते नहीं चेते तो वातावरण में प्रदूषण और बढ़ सकता है। इसका कारण बरसात बीतने के बाद धूप खिलना तथा धरती से नमी कम होने के कारण सड़कों पर धूल उड़ना है।

बेतरतीब विकास के लिए खोदी गई सड़कों से उड़ती धूल और वाहनों से निकलने वाला धुआं शहर की आबोहवा को खराब करने का सबसे बड़ा कारण है। धूल और वाहनों से निकलने वाले धुएं की वजह से शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार खराब चल रहा है।

शहर के बीचोबीच से गुजर रही एनएच 27 से आते-जाते वाहनों के कारण उड़ती धूल इस इलाके की एयर क्वालिटी खराब होने का बड़ा कारण है। इसके अलावा धुआं, पराली जलाने, आग, वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जित कार्बनिक तत्व, टूटी सड़कों से उड़ने वाली धूल से जिले की आबोहवा खराब हो रही है।

टूटी सड़कों से उड़ती धूल से दूषित हो रहा वातावरण सबसे ज्यादा दिक्कत टूटी सड़कों से उडने वाली धूल तथा वाहनों से उत्सर्जित कार्बन की वजह से वातावरण दूषित होता है। इसके अलावा अन्य कई छोटे तत्व रहते हैं, जिनकी वजह से एक्यूआइ बढ़ जाता है।