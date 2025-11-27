संवाद सूत्र, बैकुंठपुर (गोपालगंज)। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बंगरा गांव के समीप बालदेव मोड़ पर गुरुवार की शाम एनएच-227ए पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया।

फैजुल्लाहपुर गांव निवासी 55 वर्षीय मूरत राय साइकिल से गांव लौट रहे थे, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। मूरत राय की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे के बाद देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए। सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और एनएच-227ए पर जाम की स्थिति बन गई।

इस बीच ट्रक चालक और खलासी वाहन छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। घटना स्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी।

घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इस मार्ग पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन गति नियंत्रण, साइनबोर्ड, पुलिस गश्त या किसी सुरक्षात्मक व्यवस्था का अभाव है।

कई दूसरी गाड़ि‍यों में की तोड़फोड़

आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दी। भीड़ ने कई अन्य वाहनों के शीशे भी ईंट-पत्थर से तोड़ दिए। सूचना मिलने पर बैकुंठपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया।