Gopalganj Accident: हादसे में बुजुर्ग की मौत, गुस्साए लोगों ने फूंक दिया ट्रक
गोपालगंज में एक दुखद घटना में, तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद ड्राइवर फरार है, जिसकी तलाश जारी है।
संवाद सूत्र, बैकुंठपुर (गोपालगंज)। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बंगरा गांव के समीप बालदेव मोड़ पर गुरुवार की शाम एनएच-227ए पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया।
फैजुल्लाहपुर गांव निवासी 55 वर्षीय मूरत राय साइकिल से गांव लौट रहे थे, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। मूरत राय की मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे के बाद देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए। सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और एनएच-227ए पर जाम की स्थिति बन गई।
इस बीच ट्रक चालक और खलासी वाहन छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। घटना स्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी।
घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इस मार्ग पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन गति नियंत्रण, साइनबोर्ड, पुलिस गश्त या किसी सुरक्षात्मक व्यवस्था का अभाव है।
कई दूसरी गाड़ियों में की तोड़फोड़
आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दी। भीड़ ने कई अन्य वाहनों के शीशे भी ईंट-पत्थर से तोड़ दिए। सूचना मिलने पर बैकुंठपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया।
थानाध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि अग्निशमन दल की मदद से आग पर काबू पाया गया। काफी मशक्कत के बाद सड़क जाम हटाया गया और यातायात सामान्य किया गया।
उन्होंने कहा कि घटना की सूचना मशरक थाना को भी दे दी गई है, क्योंकि जाम का कुछ हिस्सा उनके थानाक्षेत्र से सटा हुआ है और यह सड़क बैकुंठपुर थाना क्षेत्र से मशरक थाना क्षेत्र को भी जोड़ती है।
उन्होंने बताया कि मृतक मूरत राय के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक व खलासी की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
हादसे के बाद फैजुल्लाहपुर गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि एनएच-227ए पर गति नियंत्रण एवं सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू किया जाए, ताकि ऐसा हादसा दोबारा न हो सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।