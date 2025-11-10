Language
    गोपालगंज में 86 हजार विद्यार्थी देंगे इंटर व मैट्रिक की परीक्षा, तैयारी प्रारंभ

    By Mithilesh Tiwari Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 06:41 AM (IST)

    गोपालगंज जिले में इंटर और मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस साल 86 हजार छात्र-छात्राएं परीक्षा में भाग लेंगे। शिक्षा विभाग परीक्षा केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने में जुटा है और कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए सतर्क है। विद्यार्थियों को नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

    शहर के 86 हजार से ज्यादा विद्यार्थी देंगे बोर्ड परीक्षा। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। वर्ष 2026 में होने वाली बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक की परीक्षा में जिले के करीब 48 हजार छात्र-छात्राएं हिस्सा लेंगे।

    इनके अलावा इंटरमीडिएट की परीक्षा में भी 38 हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। शिक्षा विभाग के स्तर पर दोनों परीक्षाओं के सफल आयोजन को लेकर तैयारियां प्रारंभ हो गई है। इसके तहत परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की कवायद अभी से प्रारंभ कर दी गई है, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके।

    जानकारी के अनुसार, वर्ष 2026 में बिहार बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली मैट्रिक व इंटर के तीनों संकायों की परीक्षा में करीब 86 हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे। शिक्षा विभाग ने बताया कि इन परीक्षार्थियों में मैट्रिक के कुल छात्र-छात्राओं की संख्या इंटर के मुकाबले अधिक होगी।

    इस साल इंटरमीडिएट की परीक्षा में छात्रों के मुकाबले छात्राओं की संख्या अधिक होगी। परीक्षा को देखते हुए शिक्षा विभाग सेंटर चयन करने में जुट गया है।

    बताया जाता है कि मैट्रिक परीक्षा के लिए गोपालगंज अनुमंडल के गोपालगंज शहर के अलावा थावे व कुचायकोट प्रखंड और हथुआ अनुमंडल के मीरगंज व हथुआ नगर क्षेत्र में परीक्षा केंद्र निर्धारित करने का कार्य शिक्षा विभाग की ओर से प्रारंभ कर दिया गया है।

    इसी प्रकार इंटर की परीक्षा के लिए गोपालगंज के अलावा थावे, मीरगंज व हथुआ में परीक्षा केंद्र बनाए जाने की तैयारियां चल रही हैं। ज्ञातव्य है कि जिले में इंटर व मैट्रिक के परीक्षार्थियों की सेंटअप परीक्षा की तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। नवंबर माह में ही दोनों सेंटअप परीक्षा का आयोजन होगा।