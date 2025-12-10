Language
    गोपालगंज की 23 पंचायतों में बनेंगे विवाह मंडप, 30 डिसमिल जमीन चिह्नित

    By Mithilesh Tiwari Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 10:59 AM (IST)

    बिहार के गोपालगंज जिले के 23 पंचायतों में विवाह मंडप बनाए जाएंगे। इसके लिए कुल 30 डिसमिल जमीन चिह्नित की गई है। इन मंडपों के बनने से स्थानीय लोगों को ...और पढ़ें

    Hero Image

    23 पंचायतों में विवाह मंडप। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। अब गांवों में भी शहर की तरह बेटियों की शादी आधुनिक विवाह भवन से संपन्न हो सकेगी। तंग जगह के चलते बरात को ठहराने व विवाह में होने वाली परेशानी अब जल्द दूर होने वाली है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत अब प्रत्येक पंचायत में एक-एक विवाह मंडप बनाए जाने की योजना है।

    इसके तहत पहले चरण में जिले के 23 पंचायतों में विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए संबंधित पंचायतों में भूमि चिन्हित करने का कार्य पूर्ण हो गया है। कुल 30 डिसमिल चिह्नित जमीन पर विवाह मंडप का निर्माण होगा। प्रत्येक विवाह मंडप के निर्माण पर 50 लाख की राशि खर्च की जाएगी।

    जानकारी के अनुसार, गरीब परिवारों को विवाह जैसे शुभ कार्यों के लिए एक सुविधाजनक और गरिमापूर्ण स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने राज्य के सभी पंचायतों में विवाह मंडप तैयार करने का निर्णय लिया है। साथ ही इसके लिए शुरुआती राशि का भी आवंटन कर दिया है।

    जिले के सभी 230 पंचायतों में विवाह मंडप का निर्माण कराया जाएगा। जिला पंचायती राज पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि प्रत्येक विवाह मंडप के निर्माण पर 50-50 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 23 पंचायतों में विवाह मंडप के लिए जमीन चिन्हित करने का कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

    पांच-पांच लाख की राशि आवंटित

    प्रथम चरण में जिले के जिन 23 पंचायतों में विवाह मंडप का निर्माण कराया जाना है, उन्हें पांच-पांच लाख की राशि आवंटित कर दी गई है। योजना के तहत भोरे प्रखंड के चार, पंचदेवरी प्रखंड के चार, कटेया प्रखंड के एक, माांझा प्रखंड के तीन, थावे व फुलवरिया प्रखंड के एक-एक, कुचायकोट प्रखंड के पांच तथा उचकागांव प्रखंड के एक पंचायत के लिए राशि आवंटित की गई है।

    प्रथम चरण में इन पंचायतों में बनेंगे विवाह मंडप

    प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार जिले में प्रथम चरण में भोरे प्रखंड के खदहीं, चकरवा खास, डुमर नरेंद्र तथा भोरे, पंचदेवरी के बनकटिया, खालगांव, सिकटिया व भगवानपुर, कटेया प्रखंड के बैरिया, मांझा प्रखंड के सिपाह खास, बंगरा तथा जगरनाथा, थावे प्रखंड के बरारी जगदीश, फुलवरिया प्रखंड के फुलवरिया, उचकागांव प्रखंड के लुहसी तथा कुचायकोट प्रखंड के बखरी, रामपुर माधो, रामपुर खरेया, अहियापुर, दुर्ग मटिहनिया, मतेया खास, भोपतापुर तथा उचकागांव पंचायतों में विवाह मंडप का निर्माण कराया जाएगा।