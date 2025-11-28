PM Kisan Yojana: किसानों को भारी पड़ेगी ये गलती, नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ

संवाद सूत्र, विजयीपुर (गोपालगंज)। अब किसान अपने खेतों में पराली जलाएंगे तो उन्हें प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) सहित अन्य सभी लाभकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। पराली जलाने से खेतों की मेधा शक्ति और उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, वहीं इसके धुएं से वातावरण में प्रदूषण फैलता है। सरकार ने ऐसे किसानों की पहचान कर उनके खिलाफ प्राथमिकी करने तक के आदेश दिए हैं।

यह जानकारी प्रखंड कृषि नोडल समन्वयक विरेन्द्र प्रसाद कुशवाहा ने बेलवां पंचायत में आयोजित जन कल्याण कृषि चौपाल में दी। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में सख्त है और सभी किसानों को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग द्वारा किसानों को दलहन में मटर, चना, मसूर के बीज अनुदान पर उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें खेतों में बुआई के लिए उपयोग करना चाहिए।