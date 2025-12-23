फार्मर रजिस्ट्री-एग्री स्टैक परियोजना का शुभारंभ, प्रति पंचायत 150 ई-केवाईसी और 100 रजिस्ट्री का लक्ष्य

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले में किसानों को आधुनिक, सरल और प्रभावी कृषि सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंगलवार को फार्मर रजिस्ट्री–एग्री स्टैक परियोजना का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपविकास आयुक्त कुमार निशान्त विवेक एवं अपर समाहर्ता राजेश्वरी पाण्डेय ने संयुक्त रूप से किया।

इस अवसर पर कृषि विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उपविकास आयुक्त ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री-एग्री स्टैक परियोजना राज्य की कृषि व्यवस्था को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

उन्होंने बताया कि बिहार भूमि डाटाबेस को समेकित करते हुए समान नाम व पिता के नाम वाले किसानों की जमाबंदी का आनलाइन बकेट तैयार किया गया है, जिसके आधार पर राज्य स्तर से फार्मर रजिस्ट्री बनाई जा रही है। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रति पंचायत प्रतिदिन कम से कम 150 ई-केवाईसी एवं 100 फार्मर रजिस्ट्री तैयार करना सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक किसानों को समय पर इस योजना का लाभ मिल सके।