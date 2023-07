Bihar: गोपालगंज में तस्कर और पुलिस में मुठभेड़, UP से नाव में शराब लेकर आ रहे थे बदमाश; एक के पैर में लगी गोली

Gopalganj Crime गोपालगंज के जादोपुर थाना के मंगलपुर पुल के नीचे पुलिस और शराब माफिया के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक शराब तस्कर को गोली लग गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से कार नाव सहित अन्य सामान बरामद किया है। बता दें कि थाना प्रभारी सुनील कुमार पर शराब तस्करों ने फायरिंग कर दी। जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की।

Bihar: गोपालगंज में तस्कर और पुलिस में मुठभेड़

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले के जादोपुर थाना क्षेत्र के गंडक नदी के मंगलपुर पुल के पास शराब माफिया और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने SHO पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। बदमाश की पहचान सोनपुर निवासी अजीत कुमार के रूप में की गई है। उसे इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ के दौरान दो शराब माफिया नदी में छलांग लगाकर फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से शराब माफिया की क्रेटा कार, शराब से भरी नाव, एक पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। शराब यूपी से गंडक नदी के रास्ते नाव पर लाई गई थी। घटना बुधवार रात दो बजे के करीब की है। यूपी से शराब लेकर आ रहे थे तस्कर जानकारी के अनुसार, जादोपुर थाना प्रभारी सुनील कुमार को सुचना मिली कि यूपी से नाव से शराब की खेप लेकर शराब तस्कर मंगलपुर पुल के नीचे शराब की खेप उतार कर कार में लोड कर रहे हैं। इसी सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच कर छापेमारी अभियान के शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। एसपी ने जांच के दिए आदेश फायरिंग को देख थाना प्रभारी सुनील कुमार ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक शराब तस्कर अजीत कुमार के पैर में गोली लग गई। फिलहाल, उसका इलाज किया जा रहा है। घटना को लेकर एसपी स्वर्ण प्रभात मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आदेश सदर एसडीपीओ को दिया है।

