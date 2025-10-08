बिहार चुनाव में प्रत्याशियों को देना होगा एक-एक रुपये का हिसाब, इन नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
गोपालगंज में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों को अपने हर खर्च का हिसाब देना होगा जिसके लिए निर्वाचन व्यय कोषांग का गठन किया गया है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर नजर रखेगा और धार्मिक स्थलों पर सभा करने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उड़नदस्ता टीमें तैनात की जाएंगी।
उड़नदस्ता टीम जल्द प्रारंभ करेगी काम
महिला जवान संभालेंगी कमान
आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जिले के सभी मतदान केंद्रों पर महिलाएं भी सुरक्षा की कमान संभालेंगी। महिला मतदाताओं की बड़ी संख्या को देखते हुए प्रशासन ने हर मतदान केंद्र पर महिला बल की तैनाती का निर्णय लिया है।
इसके अनुसार जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों में बनाए गए 2373 मतदान केंद्रों पर पुरुष जवानों के साथ-साथ महिला पुलिस अफसर व बल की भी तैनाती रहेगी। जिससे मतदान के दौरान महिलाओं को भी उचित सुरक्षा मिल सकेगी।
आदर्श आचार संहिता के अनुसार चुनाव कराने के लिए कई स्तर पर तैयारी अंतिम चरण में है। मतदान केंद्रों पर महिला बल की तैनाती को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। जिले में उपलब्ध महिला अफसरों व जवानों के साथ आवश्यकता पड़ने पर बाहर से भी महिला फोर्स को बुलाकर मतदान केंद्रों पर तैनात किया जाएगा।
जिले में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या भी अच्छी है। एक हजार पुरुष पर 886 महिला मतदाता हैं। जिला निर्वाचन विभाग की ओर से प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार जिले में कुल 18 लाख 12 हजार 326 मतदाता हैं।
जिनमें 09 लाख 60 हजार 857 पुरुष, 08 लाख 51 हजार 411 महिला और 58 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। मतदान केंद्रों पर महिलाओं के लिए अलग से कतार लगेगी। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, नगर निकाय अथवा पंचायत का चुनाव।
हर चुनाव में महिला मतदान का प्रतिशत पुरुष मतदान प्रतिशत से अधिक ही रहता है। एक ही परिवार की सास, बहू व ननद सहित बेटी व बहन सभी मतदान करने में काफी उत्साह दिखाती हैं।
