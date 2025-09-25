गोपालगंज में इमरजेंसी वार्ड से दो घंटे तक लापता रहे चिकित्सक, अस्पताल उपाधीक्षक ने मरीजों का किया इलाज

गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक दो घंटे तक गायब रहे जिससे मरीजों को परेशानी हुई। अस्पताल उपाधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर मरीजों का उपचार किया और स्थिति को संभाला। अस्पताल प्रबंधक ने सिविल सर्जन को घटना की जानकारी दी और दोषी चिकित्सकों पर कार्रवाई की मांग की गई।

जागरण संवाददाता, गाेपालगंज। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से बुधवार की शाम छह बजे से लेकर रात आठ बजे तक इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक दो घंटे तक लापता रहे। इस दौरान इलाज कराने आए मरीजों और उनके स्वजन को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई मरीज बिना इलाज के वार्ड में बैठे रहे और कुछ को मजबूरी में बाहर निजी क्लिनिक का सहारा लेना पड़ा।

मरीजों की शिकायत और बढ़ती भीड़ को देखते हुए अस्पताल के उपाधीक्षक मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया और स्वयं उपचार की व्यवस्था संभाली। उपाधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद मरीजों को राहत मिली, लेकिन चिकित्सकों की अनुपस्थिति ने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अस्पताल प्रबंधक जान मोहम्मद ने बताया कि मामले की जानकारी उन्हें भी मिली थी। इसके तुरंत बाद सिविल सर्जन को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इमरजेंसी वार्ड में चिकित्सक की अनुपस्थिति से आए दिन परेशानी होती है। जरूरतमंद मरीजों के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। परिजन मांग कर रहे हैं कि दोषी चिकित्सकों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों।