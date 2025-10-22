गोपालगंज में घंटों इंतजार के बाद भी नहीं पहुंचे सम्राट चौधरी, लैंड ही नहीं हो पाया हेलीकॉप्टर; समर्थकों में छाई मायूसी
गोपालगंज के बैकुंठपुर में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की जनसभा हेलीपैड की समस्या के कारण रद्द कर दी गई। सुरक्षा कारणों से हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाया, जिससे कार्यकर्ताओं में निराशा हुई। पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने जल्द ही नई तिथि की घोषणा करने का आश्वासन दिया और कार्यकर्ताओं से धैर्य बनाए रखने का आग्रह किया। प्रशासन ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का हवाला दिया।
संवाद सूत्र, बैकुठपुर, (गोपालगंज)। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के राजापट्टी कोठी में मंगलवार को निर्धारित उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की जनसभा आखिरी क्षणों में स्थगित कर दी गई। कार्यक्रम के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग सभा स्थल पर जुटे थे, लेकिन घंटों इंतजार के बावजूद उपमुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर वहां नहीं उतर सका।
जानकारी के अनुसार, उपमुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर दोपहर करीब 2:30 बजे आसमान में दिखाई दिया, लेकिन सुरक्षा कारणों और हैलीपैड की सीमित जगह के चलते लैंडिंग नहीं हो पाई। पायलट ने तीन बार उतरने का प्रयास किया, पर असुविधाजनक स्थिति देखकर वापस लौट गया। इस दौरान सभा स्थल और हैलीपैड क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
मंच से लगातार घोषणा की जाती रही कि हेलीकॉप्टर जल्द लौटेगा। कार्यकर्ता माला और बैनर लिए उपमुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारी में डटे रहे, पर अंततः कार्यक्रम रद कर दिया गया। पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह केवल तकनीकी कारणों से हुआ है, जल्द ही सभा के लिए नया समय तय किया जाएगा।
उन्होंने कार्यकर्ताओं से धैर्य बनाए रखने और संगठन के प्रति प्रतिबद्ध रहने की अपील की। वहीं, स्थानीय प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय सुरक्षा प्रोटोकाल के तहत लिया गया था। सभा स्थगित होने से कार्यकर्ताओं में मायूसी तो रही, लेकिन मंच से मिले भरोसे के बाद उन्होंने कहा कि अगली बार सम्राट चौधरी का स्वागत और भी भव्य तरीके से किया जाएगा।
