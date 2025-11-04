Language
    गोपालगंज में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भव्य रोड शो, NDA के पक्ष में मांगा वोट

    By Rajat Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 08:17 PM (IST)

    दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गोपालगंज में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया। उन्होंने खुली जीप में लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और एनडीए प्रत्याशी सुभाष सिंह के लिए समर्थन मांगा। गुप्ता ने बिहार में स्थिरता, विकास और सुशासन के लिए एनडीए सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया। 

    दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया रोड शो। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दौर में मंगलवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गोपालगंज पहुंचकर एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन किया।

    वे हेलीकॉप्टर से गोपालगंज पहुंचीं साथ ही शहर के विस्कोमान भवन से रोड शो की शुरुआत की। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक सड़कों पर उतर आए।

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुली जीप में सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया व एनडीए प्रत्याशी सुभाष सिंह के पक्ष में समर्थन मांगा।

    रोड शो के दौरान उनका काफिला शहर के प्रमुख मार्गों हजियापुर मोड़, जादोपुर मोड़, बंजारी मोड़, मौनिया चौक, पोस्ट ऑफिस चौक होते हुए आंबेडकर चौक तक पहुंचा।

    पूरे रास्ते पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से स्वागत किया। रेखा गुप्ता ने जनता से अपील की कि बिहार में स्थिरता, विकास व सुशासन के लिए एनडीए की सरकार बनाना जरूरी है।

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिहार को भी उसी राह पर आगे ले जाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी सुभाष सिंह जमीनी नेता हैं, जो हमेशा जनता के बीच रहकर विकास की बात करते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि एनडीए की सरकार बनने पर गोपालगंज के विकास में किसी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी।

    रोड शो में विधान पार्षद राजीव कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप कुमार गिरि, डॉ. राजेश बरनवाल, दीपक कुमार दीपू सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। पूरे शहर में रेखा गुप्ता के रोड शो को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला।