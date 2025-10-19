Language
    बिहार पुलिस हैरान! गैस चूल्हा मैकेनिक के घर से एक करोड़, तो भिखारी के पास से मिले 1.70 लाख रुपये 

    By Balmiki Mani Tiwari Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 08:52 AM (IST)

    बिहार पुलिस उस वक़्त दंग रह गई जब कैमूर में एक गैस चूल्हा मैकेनिक के घर से एक करोड़ रुपये बरामद हुए। गुप्त सूचना पर छापेमारी की गई थी। वहीं, पटना में एक भिखारी के पास से 1.70 लाख रुपये मिले, जिससे पुलिस हैरान है। भिखारी मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

    Hero Image

    बिहार पुलिस ने गैस चूल्हा मैकेनिक के घर से एक करोड़ बरामद किया


    संवाद सूत्र, थावे (गोपालगंज)। गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र के अमैठी खुर्द व कबिलासपुर गांव के समीप सर्च अभियान के दौरान पुलिस ने शुक्रवार की देर रात एक गैस चूल्हा मिस्त्री के घर पर छापेमारी कर एक करोड़, आठ लाख 39 हजार तीन सौ रुपये नकद बरामद किए हैं। सदर एसडीपीओ प्रांजल कुमार के नेतृत्व में दस बजे रात से लेकर शनिवार की सुबह आठ बजे तक छापेमारी चलती रही।

    सूचना पर पटना से आर्थिक अपराध इकाई व सिवान से आयकर विभाग की टीम थावे पहुंच हिरासत में लिए गए पिता-पुत्र से पूछताछ कर रही है। मामला साइबर फ्राड व हवाला से जोड़कर पुलिस जांच कर रही है।

    बताया जाता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस को सर्च अभियान के दौरान सूचना मिली थी कि थावे थाना क्षेत्र के अमैठी खुर्द व कबिलासपुर गांव की सीमा पर एक घर के अंदर साइबर ठगी की राशि को एकत्रित किया जा रहा है।

    इसके बाद पुलिस ने अमैठी खुर्द गांव के संतोष प्रसाद कुशवाहा के घर में लगातार दस घंटे तक छापेमारी करते हुए एक करोड़ आठ लाख 39 हजार तीन सौ रुपये बरामद किए। पैसों की गिनती मशीन की मदद से कराई गई।

    छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई बैंक की पासबुक व डेबिट कार्ड को जब्त किया। बरामद एक पासबुक कर्नाटक की बताई जा रही है। घर की तलाशी के दौरान बिस्तर के नीचे अलमीरा, टैंक व बाक्स आदि जगहों से रुपये बरामद किए गए। पुलिस बरामद नकद को जब्त कर मामले की जांच कर रही है। बरामद राशि को थावे थाने में रखा गया है।

    भिखारी के पास से मिले 1.70 लाख

    जंक्शन के प्लेटफार्म पर जीआरपी ने एक भिखारी के पास से एक लाख 70 हजार रुपये बरामद किए हैं। इसके बाद भिखारी को हिरासत में लेकर थाना लाया गया, जहां उससे पूछताछ की गई। जीआरपी ने मामले में अधिक जानकारी देने से इन्कार किया।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, जीआरपी की गश्त टीम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निगरानी कर रही थी। इसी दौरान भिखारी पर संदेह हुआ और जांच के दौरान उसके पास से यह बड़ी राशि मिली।

    पूछताछ में भिखारी ने बताया कि वह भीख मांगकर जीवन यापन करता है और यह रुपये उसने लोगों से मांगकर एकत्रित किए हैं, जिनसे वह अपने शरीर का इलाज कराता है। जीआरपी थानाध्यक्ष विकास कुमार आजाद ने कहा कि मामले की जांच जारी है और वरीय अधिकारियों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है।