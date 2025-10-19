बिहार पुलिस हैरान! गैस चूल्हा मैकेनिक के घर से एक करोड़, तो भिखारी के पास से मिले 1.70 लाख रुपये 

संवाद सूत्र, थावे (गोपालगंज)। गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र के अमैठी खुर्द व कबिलासपुर गांव के समीप सर्च अभियान के दौरान पुलिस ने शुक्रवार की देर रात एक गैस चूल्हा मिस्त्री के घर पर छापेमारी कर एक करोड़, आठ लाख 39 हजार तीन सौ रुपये नकद बरामद किए हैं। सदर एसडीपीओ प्रांजल कुमार के नेतृत्व में दस बजे रात से लेकर शनिवार की सुबह आठ बजे तक छापेमारी चलती रही।

सूचना पर पटना से आर्थिक अपराध इकाई व सिवान से आयकर विभाग की टीम थावे पहुंच हिरासत में लिए गए पिता-पुत्र से पूछताछ कर रही है। मामला साइबर फ्राड व हवाला से जोड़कर पुलिस जांच कर रही है। बताया जाता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस को सर्च अभियान के दौरान सूचना मिली थी कि थावे थाना क्षेत्र के अमैठी खुर्द व कबिलासपुर गांव की सीमा पर एक घर के अंदर साइबर ठगी की राशि को एकत्रित किया जा रहा है।

इसके बाद पुलिस ने अमैठी खुर्द गांव के संतोष प्रसाद कुशवाहा के घर में लगातार दस घंटे तक छापेमारी करते हुए एक करोड़ आठ लाख 39 हजार तीन सौ रुपये बरामद किए। पैसों की गिनती मशीन की मदद से कराई गई।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई बैंक की पासबुक व डेबिट कार्ड को जब्त किया। बरामद एक पासबुक कर्नाटक की बताई जा रही है। घर की तलाशी के दौरान बिस्तर के नीचे अलमीरा, टैंक व बाक्स आदि जगहों से रुपये बरामद किए गए। पुलिस बरामद नकद को जब्त कर मामले की जांच कर रही है। बरामद राशि को थावे थाने में रखा गया है।

भिखारी के पास से मिले 1.70 लाख जंक्शन के प्लेटफार्म पर जीआरपी ने एक भिखारी के पास से एक लाख 70 हजार रुपये बरामद किए हैं। इसके बाद भिखारी को हिरासत में लेकर थाना लाया गया, जहां उससे पूछताछ की गई। जीआरपी ने मामले में अधिक जानकारी देने से इन्कार किया।