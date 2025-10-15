नामांकन के लिए पहुंचे भाकपा माले प्रत्याशी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हत्या के प्रयास मामले में था वांछित

संवाद सूत्र,फुलवरिया (गोपालगंज)। हथुआ अनुमंडल कार्यालय में बुधवार को भाकपा माले प्रत्याशी जितेंद्र पासवान नामांकन दाखिल करने पहुंचे, तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने अनुमंडल कार्यालय मुख्य सड़क पर जमकर नारेबाजी की और कुछ देर के लिए परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। समर्थकों का आरोप था कि पुलिस जानबूझकर लोकतंत्र पर प्रहार कर रही है।

हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि जितेंद्र पासवान विजयीपुर थाने से संबंधित वर्ष 2017 के हत्या के प्रयास मामले में ट्रायल का सामना कर रहे थे। अदालत द्वारा कई बार समन और वारंट जारी किए जाने के बावजूद वह पेश नहीं हो रहे थे।

नामांकन प्रक्रिया के दौरान गिरफ्तार

इसी कारण कुर्की जब्ती का आदेश भी जारी किया गया था। नामांकन प्रक्रिया के दौरान ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान माले कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया।

अमरजीत कुशवाहा, कमलेश शर्मा और सुभाष कुशवाहा सहित अन्य नेताओं ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया और कहा कि यह गिरफ्तारी सुनियोजित ढंग से की गई ताकि माले के उम्मीदवार को चुनाव प्रक्रिया से रोका जा सके।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नामांकन के बाद हथुआ डीसीएलआर कार्यालय के बाहर पहले से ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। पुलिस ने घेराबंदी कर प्रत्याशी को जबरन गाड़ी में बैठाकर ले गई। इस दौरान परिसर में मौजूद समर्थक और कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे और प्रत्याशी के समर्थन में विरोध जताया।