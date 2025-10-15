Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नामांकन के लिए पहुंचे भाकपा माले प्रत्याशी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हत्या के प्रयास मामले में था वांछित

    By Vivek Kumar Tiwari Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 06:52 PM (IST)

    गोपालगंज के हथुआ में नामांकन दाखिल करने पहुंचे भाकपा माले प्रत्याशी जितेंद्र पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। समर्थकों ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस के अनुसार, पासवान 2017 के हत्या के प्रयास मामले में वांछित थे और अदालत के समन की अवहेलना कर रहे थे। माले नेताओं ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    माले प्रत्याशी जितेंद्र पासवान नामांकन के दौरान गिरफ्तार

    संवाद सूत्र,फुलवरिया (गोपालगंज)। हथुआ अनुमंडल कार्यालय में बुधवार को भाकपा माले प्रत्याशी जितेंद्र पासवान नामांकन दाखिल करने पहुंचे, तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने अनुमंडल कार्यालय मुख्य सड़क पर जमकर नारेबाजी की और कुछ देर के लिए परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। समर्थकों का आरोप था कि पुलिस जानबूझकर लोकतंत्र पर प्रहार कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि जितेंद्र पासवान विजयीपुर थाने से संबंधित वर्ष 2017 के हत्या के प्रयास मामले में ट्रायल का सामना कर रहे थे। अदालत द्वारा कई बार समन और वारंट जारी किए जाने के बावजूद वह पेश नहीं हो रहे थे। 

    नामांकन प्रक्रिया के दौरान गिरफ्तार

    इसी कारण कुर्की जब्ती का आदेश भी जारी किया गया था। नामांकन प्रक्रिया के दौरान ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान माले कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। 

    अमरजीत कुशवाहा, कमलेश शर्मा और सुभाष कुशवाहा सहित अन्य नेताओं ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया और कहा कि यह गिरफ्तारी सुनियोजित ढंग से की गई ताकि माले के उम्मीदवार को चुनाव प्रक्रिया से रोका जा सके। 

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नामांकन के बाद हथुआ डीसीएलआर कार्यालय के बाहर पहले से ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। पुलिस ने घेराबंदी कर प्रत्याशी को जबरन गाड़ी में बैठाकर ले गई। इस दौरान परिसर में मौजूद समर्थक और कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे और प्रत्याशी के समर्थन में विरोध जताया।