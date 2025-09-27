सीएम नीतीश का गोपालगंज दौरा आज, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और शिक्षा में देंगे करोड़ों की सौगात

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गोपालगंज के हथुआ में 1585 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन योजनाओं में सड़क स्वास्थ्य बिजली और शिक्षा से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इस अवसर पर कई मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। योजनाओं से गोपालगंज जिले में विकास की नई धारा बहेगी और लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी।

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। हथुआ विधानसभा क्षेत्र स्थित सबेया फील्ड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भव्य आगमन होने जा रहा है। इस दौरान जिलेवासियों को विकास की ऐतिहासिक सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री एक ही मंच से विभिन्न विभागों की 158 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इनमें 124 योजनाओं का शिलान्यास तथा 61 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। इन योजनाओं पर कुल 1585 करोड़ रुपये से अधिक की राशि व्यय होगी। इस बड़े आयोजन को लेकर हथुआ और आसपास के क्षेत्र में जबरदस्त उत्साह का माहौल है।

124 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों जिन 124 योजनाओं का शिलान्यास होना है, उनकी कुल प्राक्कलित राशि 1295.85 करोड़ रुपये है। इनमें कई महत्वपूर्ण विभागों की परियोजनाएं शामिल हैं। सबसे बड़ी राशि पथ निर्माण विभाग की 487.82 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर खर्च होगी। इन योजनाओं से क्षेत्र में सड़क संपर्क बेहतर होगा और आवागमन की सुविधा मिलेगी।

जल संसाधन विभाग की एक बड़ी योजना पर 351.51 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में काफी सुधार की उम्मीद है। भवन निर्माण विभाग की 11 योजनाओं पर 200.37 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे सरकारी भवनों और दफ्तरों का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ होगा। ग्रामीण कार्य विभाग की 91 योजनाओं पर 177.57 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिनसे गांवों के स्तर पर आधारभूत संरचना में मजबूती आएगी। इसके अलावा ऊर्जा विभाग की योजनाओं पर 56.20 करोड़, शिक्षा विभाग की योजनाओं पर 15.85 करोड़ तथा नगर विकास एवं आवास विभाग की योजनाओं पर 6.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

61 योजनाओं का करेंगे उद्घाटन उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री कुल 61 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनकी कुल लागत 289.74 करोड़ रुपये है। इन योजनाओं में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। सबसे बड़ी हिस्सेदारी ऊर्जा विभाग की 17 योजनाओं की है, जिन पर 160.55 करोड़ रुपये व्यय होंगे। बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और उपलब्धता बढ़ाने में इन योजनाओं का अहम योगदान होगा।

स्वास्थ्य विभाग की 13 योजनाओं पर 46.13 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन योजनाओं से अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की सुविधाएं बेहतर होंगी। पथ निर्माण विभाग की एक योजना पर 26.35 करोड़ रुपये, शिक्षा विभाग की 3 योजनाओं पर 19.26 करोड़ रुपये, ग्रामीण कार्य विभाग की 14 योजनाओं पर 19.88 करोड़ रुपये और भवन निर्माण विभाग की 3 योजनाओं पर 9.14 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा जल संसाधन विभाग की एक योजना पर 7.05 करोड़ रुपये, नगर विकास विभाग की 2 योजनाओं पर 0.23 करोड़ रुपये, समाज कल्याण विभाग की एक योजना पर 0.59 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण विकास विभाग की 6 योजनाओं पर 0.52 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

मंत्रीगण की मौजूदगी इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार सरकार के कई मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। इनमें ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, नगर विकास मंत्री आशीष कुमार, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, शिक्षा मंत्री सुमित कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार शामिल हैं।

सीएम के आगमन से जनता में उत्साह स्थानीय लोगों में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। आयोजन स्थल सबेया फील्ड को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार की योजनाओं से हथुआ विधानसभा क्षेत्र और पूरे गोपालगंज जिले में विकास की नई धारा बहेगी।