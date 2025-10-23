Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    छठ पर्व पर मंहगाई की मार: सामान की बढ़ी कीमतों से बजट गड़बड़ाया, खरीदारी में हो रही पेरशानी

    By Mithilesh Tiwari Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 03:30 PM (IST)

    इस वर्ष छठ पर्व पर महंगाई की मार पड़ रही है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से लोगों का बजट बिगड़ गया है और खरीदारी करना मुश्किल हो रहा है। फल, सब्जियां और पूजा सामग्री महंगी होने से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार परेशान हैं। कई परिवार कम सामान खरीद रहे हैं या कर्ज लेने को मजबूर हैं। बाजारों में भीड़ तो है, लेकिन ऊंची कीमतों के कारण लोग खरीदारी से हिचकिचा रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    छठ पर बढ़ी सामान की कीमत, 250 में दउरा, 400 में ढाका। फोटो जागरण

    जागरण संवाददता, गोपालगंज। चार दिनों तक चलने वाले महापर्व छठ को लेकर बाजार सज गए हैं। सड़क के किनारे दुकानें लगी हैं और सामान खरीदने के लिए लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी है।

    पर्व के मौके पर महंगाई की मार से हर वर्ग परेशान हैं। एक साल में सामानों की बढ़ी कीमतों ने लोगों की सांसत बढ़ा दी है। गुरुवार को बाजार में बड़ा दउरा 250 रुपये तो बड़ा ढाका 400 रुपये में बिका।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महापर्व छठ को लेकर जिला मुख्यालय से कस्बाई बाजारों में लोगों की चहल पहल बढ़ने लगी है। पर्व को देखते हुए छठ का बाजार धीरे-धीरे सजने लगा है। पूजा के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले मौसमी फलों की दुकानें भी लगने लगी है।

    शहर के डाकघर चौक से लेकर समाहरणालय पथ व थाना रोड में शहर की मुख्य सड़कों पर दुकानदार दुकान सजा रहे हैं। पूजा के दौरान प्रयोग में आने वाले सामान दुकानदारों के पास उपलब्ध है।

    लेकिन पिछले साल की अपेक्षा इस बार कुछ सामानों की कीमत काफी बढ़ गई है। लोग मोल-तोल के बीच सामान महंगे दर पर खरीदने को विवश हो रहे हैं। पिछले साल की तुलना में मिट्टी के बर्तन से लेकर बांस के बने सामानों की कीमत भी बढ़ गई है।ॉ

    घाटों पर रहेेंगे सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध

    छठ घाट पर अर्घ्य देने के लिए व्रती महिलाओं से लेकर पुरुष की भीड़ की संभावनाओं को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इसके साथ ही घाटों पर रोशनी आदि के प्रबंध के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, ताकि व्रत के दौरान हर ओर शांति व सुरक्षा का माहौल बना रह सके।

    प्रशासनिक स्तर पर अधिकारी छठ घाटों की सुरक्षा व्यवस्था का अपने स्तर पर मानीटरिंग कर रहे हैं। व्रत धारण करने वाली महिलाओं को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है।