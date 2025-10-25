छठ पर्व पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट: कर्मियों की छुट्टियां रद, घाटों पर एंबुलेंस तैनात

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। छठ महापर्व को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और बढ़ते स्वास्थ्य जोखिम को देखते हुए विभाग की ओर से विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।

सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद कर दी गई हैं। निर्देश में कहा गया है कि महापर्व के दौरान सभी चिकित्सक, नर्स, एएनएम, फार्मासिस्ट और अन्य स्वास्थ्यकर्मी अपने-अपने पदस्थापित अस्पतालों में ड्यूटी पर रहेंगे।

छठ पर्व के दौरान घाटों पर व्रतियों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष व्यवस्था की है। जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है। इसके साथ ही अतिरिक्त चिकित्सा टीमों की तैनाती भी की जा रही है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जा सके। सिविल सर्जन डॉ. वीरेंद्र प्रसाद ने शनिवार को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड व अन्य वार्डों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने डॉक्टरों और स्टाफ को सतर्क रहने का निर्देश दिया। डॉ. वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि जिले के सभी संवेदनशील छठ घाटों पर एंबुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। एंबुलेंसों को घाट के पास तैनात रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि व्रतियों या श्रद्धालुओं को किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति में तुरंत सहायता दी जा सके। उन्होंने कहा कि जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवा, ऑक्सीजन सिलेंडर और आवश्यक उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है।