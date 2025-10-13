गोरखपुर होकर चलेगी साप्ताहिक छपरा-अमृतसर एक्सप्रेस, सिवान और थावे में भी स्टॉपेज

संवाद सूत्र, थावे (गोपालगंज)। यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने गाड़ी संख्या 15135/15136 छपरा-अमृतसर–छपरा साप्ताहिक एक्सप्रेस के नियमित संचालन की घोषणा की है। यह ट्रेन गोरखपुर होकर चलेगी और मार्ग में छपरा, सिवान, थावे स्टेशन पर ठहरेगी, जिससे जिले और आसपास के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गाड़ी संख्या 15135 छपरा-अमृतसर साप्ताहिक एक्सप्रेस का परिचालन 12 दिसंबर से प्रत्येक शुक्रवार को छपरा से किया जाएगा। वहीं, वापसी में 15136 अमृतसर-छपरा साप्ताहिक एक्सप्रेस 13 दिसंबर से प्रत्येक शनिवार को अमृतसर से चलेगी। यह ट्रेन छपरा से सुबह 10.15 बजे प्रस्थान करने के बाद ट्रेन सिवान 11.18 बजे, थावे 11.55 बजे, तमकुही रोड 12.25 बजे, पडरौना 12.52 बजे, कप्तानगंज 13.35 बजे तथा गोरखपुर 14.40 बजे पहुंचेगी। इसके बाद ट्रेन खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, बुढ़वल, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, अम्बाला कैंट, जालंधर सिटी, ब्यास होते हुए अमृतसर 13.50 बजे पहुंचेगी।

इसी तरह वापसी में ट्रेन प्रत्येक शनिवार को अमृतसर से 17.45 बजे चलेगी और अगले दिन गोरखपुर 18.30 बजे, थावे 21.45 बजे, सिवान 22.30 बजे पहुंचकर छपरा 23.55 बजे पहुंचेगी। इस गाड़ी में कुल 22 एलएचबी कोच लगाए जाएंगे, जिनमें वातानुकूलित प्रथम श्रेणी का 1, द्वितीय श्रेणी के 2, तृतीय श्रेणी के 6, तृतीय इकोनामी के 2, शयनयान श्रेणी के 5, साधारण द्वितीय श्रेणी के 4 तथा जनरेटर सह लगेज यान और एलएसएलआरडी श्रेणी का एक-एक कोच शामिल रहेगा।