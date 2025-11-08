Language
    इस दिन से चलेगी छपरा-आनंद विहार टर्मिनल पूजा स्पेशन ट्रेन, जानें रूट और टाइमिंग

    By Pradeep Kumar Srivastav Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 11:29 PM (IST)

    छपरा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन शुरू होने जा रही है। यह ट्रेन त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जाएगी। ट्रेन का रूट छपरा से आनंद विहार टर्मिनल होगा। 

    सोमवार से चलेगी छपरा-आनंद विहार टर्मिनल पूजा स्पेशन ट्रेन। सांकेतिक फोटो

    संवाद सूत्र, थावे (गोपालगंज)। छठ महापर्व के बाद दिल्ली लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन ने राहत भरी खबर दी है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने छपरा-आनंद विहार टर्मिनल-छपरा वाया गोरखपुर पूजा विशेष गाड़ी (05081/05082) चलाने का निर्णय लिया है।

    यह ट्रेन 10 नवंबर (सोमवार) को छपरा जंक्शन से चलेगी, जबकि वापसी यात्रा 11 नवंबर को आनंद विहार टर्मिनल (दिल्ली) से होगी। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार ट्रेन संख्या 05081 छपरा-आनंद विहार टर्मिनल पूजा विशेष गाड़ी 10 नवंबर को छपरा जंक्शन से दोपहर 3:00 बजे प्रस्थान करेगी।

    इन स्टेशनों से गुजरेगी ट्रेन

    यह ट्रेन मशरख (16:02), दिघवा दुबौली (16:24), थावे (17:55), कप्तानगंज (20:15), गोरखपुर जंक्शन (21:25), खलीलाबाद (22:05), बस्ती (22:47), गोंडा (23:55) होते हुए बुढ़वल (01:32), सीतापुर (03:20), शाहजहांपुर (04:52), बरेली जंक्शन (06:15), मुरादाबाद (07:55) और गाजियाबाद (10:15) होकर आनंद विहार टर्मिनल सुबह 10:45 बजे पहुंचेगी।

    वापसी यात्रा में ट्रेन संख्या 05082 आनंद विहार टर्मिनल–छपरा पूजा विशेष गाड़ी 11 नवंबर को आनंद विहार टर्मिनल से दोपहर 1:00 बजे खुलेगी। यह गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, सीतापुर, बुढ़वल, गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर, कप्तानगंज, पडरौना, थावे, दिघवा दुबौली व मशरख होते हुए अगले दिन सुबह 9:00 बजे छपरा जंक्शन पहुंचेगी।

    रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए इस ट्रेन में कुल 22 कोच लगाए हैं। रेल प्रशासन का कहना है कि छठ पर्व के बाद दिल्ली व आसपास क्षेत्रों में लौटने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए यह विशेष ट्रेन चलाई जा रही है, जिससे उन्हें यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।