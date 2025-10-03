Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छपरा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस का हफ्ते में होगा दो दिन संचालन, रेलवे ने शेड्यूल किया जारी

    By pradeep kumar srivastav Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:53 PM (IST)

    रेलवे प्रशासन ने छपरा-आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस को नियमित करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 20 अक्टूबर से शुरू होगी जो छपरा से प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को रवाना होगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह ट्रेन थावे और सीवान के यात्रियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी जिससे उन्हें आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    अमृत भारत द्विसाप्ताहिक छपरा-आनंद विहार एक्सप्रेस का समय सारणी घोषित

    संवाद सूत्र, थावे (गोपालगंज)। रेलवे प्रशासन ने यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए गाड़ी संख्या 15133/15134 छपरा-आनंद विहार टर्मिनल-छपरा नियमित अमृत भारत द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस के संचालन का निर्णय लिया है।

    गाड़ी संख्या 15133 छपरा-आनंद विहार टर्मिनल द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस 20 अक्टूबर से प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को छपरा से प्रस्थान करेगी, जबकि गाड़ी संख्या 15134 आनंद विहार टर्मिनल-छपरा 22 अक्टूबर से प्रत्येक बुधवार और शनिवार को आनंद विहार से चलेगी।

    छपरा से प्रस्थान करने वाली गाड़ी 22:00 बजे रात को छपरा से रवाना होकर सीवान से 22:55 बजे, थावे से 23:35 बजे प्रस्थान कर अगले दिन तमकुही रोड, पडरौना, कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बाराबंकी और कानपुर सेन्ट्रल से गुजरते हुए 22:10 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वापसी में आनंद विहार से प्रस्थान करने वाली गाड़ी रात 00:20 बजे रवाना होकर थावे 20:25 बजे और सीवान 21:25 बजे छूटते हुए अगले दिन 22:50 बजे छपरा पहुंचेगी।

    यह ट्रेन गैर-वातानुकूलित प्रीमियम श्रेणी की है, जिसमें मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, एयर स्प्रिंग बाडी, दिव्यांगजन-अनुकूल शौचालय, फायर डिटेक्शन सिस्टम और आधुनिक प्रकाश व्यवस्था जैसी उन्नत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

    ट्रेन में 2 एलएसएलआरडी, 11 सामान्य द्वितीय श्रेणी, 8 शयनयान और 1 पैंट्रीकार सहित कुल 22 कोच होंगे।

    जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि यह ट्रेन यात्रियों को आरामदायक, सुरक्षित और तेज सफर प्रदान करेगी। थावे और सीवान निवासी यात्रियों के लिए यह सुविधा विशेष रूप से लाभकारी साबित होगी।