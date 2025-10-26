दिल्ली से बिहार आ रही बस ने यूपी में बाइक सवारों को कुचला, गोपालगंज निवासी चाचा-भतीजे की मौत
उत्तर प्रदेश में दिल्ली से बिहार जा रही एक बस ने बाइक सवार चाचा-भतीजे को कुचल दिया, जिससे उनकी तत्काल मौत हो गई। दोनों गोपालगंज के निवासी थे। घटना के बाद बस ड्राइवर फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचित कर दिया है।
संवाद सूत्र, कुचायकोट (गोपालगंज)। बिहार-उत्तर प्रदेश की सीमा पर यूपी के तरेया सुजान थाना क्षेत्र के सलेमगढ़ टोल प्लाजा के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में चाचा-भतीजे की मौत हो गई। उन्हें बिहार आ रही बस ने कुचल दिया। हादसे के बाद बस अनियंत्रित होकर सामने खड़ी एक ट्रक से टकरा गई। इसके बाद चालक मौके से फरार हो गया। मृतकों की पहचान गोपालपुर थाना क्षेत्र के सुखदेव पट्टी गांव निवासी अली मियां और उनके 21 वर्षीय भतीजे अब्बास अंसारी के रूप में हुई है।
मुजफ्फरपुर जा रही थी बस
बताया जाता है कि दोनों अपने किसी रिश्तेदारी से लौट रहे थे, तभी दिल्ली से मुजफ्फरपुर जा रही एक बस ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तरेया सुजान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल कुशीनगर भेज दिया। हादसे के बाद बस को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, जबकि चालक की तलाश जारी है। उधर, दुर्घटना की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन रोते-बिलखते घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। इस दर्दनाक हादसे से पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई है।
घटनास्थल पर ही तोड़ा दम
जानकारी के अनुसार चाचा-भतीजा बाइक से अपने रिश्तेदार के यहां गए थे। लौटने के क्रम में तेज रफ्तार बस ने उन्हें कुचल दिया। घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने पहचान के बाद स्वजनों को सूचना दी तो कोहराम मच गया। अचानक परिवार के सदस्यों की चित्कार से आसपास के लोग चौंके। जब घटना का पता चला तो सभी गमगीन हो गए। एक ही परिवार के दो लोगों की मौत ने गांव वालों को भी झकझोड़ कर रख दिया है। सभी शव आने का इंतजार कर रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।