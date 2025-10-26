Bihar: फुलवरिया में बिना अनुमति घूम रहा था बसपा का प्रचार वाहन, FIR दर्ज
गोपालगंज के फुलवरिया में बसपा के प्रचार वाहन पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। बिना अनुमति के प्रचार कर रहे ई-रिक्शा को पुलिस ने जब्त कर लिया है और वाहन चालक व मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। चुनाव के मद्देनजर यह कार्रवाई की गई है।
संवाद सूत्र, फुलवरिया (गोपालगंज)। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता के बीच फुलवरिया थाना क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के प्रचार वाहन पर नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है।
रविवार को बथुआ बाजार में बिना अनुमति घूम रहे ई-रिक्शा पर बसपा प्रत्याशी के समर्थन में झंडा और बैनर लगाकार चुनाव प्रचार किया जा रहा था।
जिसके विरुद्ध थाने में सीओ बीरबल वरुण कुमार ने लिखित शिकायत पर प्राथमिकी की गई है। प्रशासन की जांच में यह पाया कि प्रचार वाहन के लिए संबंधित पदाधिकारी से कोई अनुमति नहीं ली गई थी।
सीओ बीरबल वरुण कुमार ने बताया कि किसी भी पार्टी की ओर से प्रचार वाहनों पर अनुमति लेना संबंधित सक्षम पदाधिकारी से अनिवार्य है।
रविवार को बथुआ बाजार में एक ई-रिक्शा पर बसपा पार्टी का झंडा व बैनर लगाकर चुनाव प्रचार किया जा रहा था। जांच में पाया गया कि ई-रिक्शा पर किसी भी प्रकार की सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं है।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी कराई है। फुलवरिया थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि ई-रिक्शा को मौके पर ही जब्त कर लिया गया है।
पुलिस ने वाहन चालक और मालिक दोनों को इस मामले में आरोपित किया है।
