जनवरी से शुरू होगी BPSC TRE-4 की बहाली प्रक्रिया, 27000 से अधिक पदों पर होगी नियुक्ति

संवाद सूत्र, भोरे (गोपालगंज)। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा ली जाने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई-4 की प्रक्रिया जनवरी 2026 से तेज हो जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने संकेत दिए कि इस चरण में प्राथमिक, माध्यमिक और प्लस-टू स्तर पर 27,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

भोरे में आयोजित कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि सभी जिलों से रिक्तियों का अद्यतन ब्योरा मंगाया जा रहा है। जैसे ही रोस्टर क्लीयरेंस पूरी होगी, बहाली की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।