जनवरी से शुरू होगी BPSC TRE-4 की बहाली प्रक्रिया, 27000 से अधिक पदों पर होगी नियुक्ति
बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा ली जाने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई-4 की प्रक्रिया जनवरी 2026 से तेज हो जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, भोरे (गोपालगंज)। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा ली जाने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई-4 की प्रक्रिया जनवरी 2026 से तेज हो जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने संकेत दिए कि इस चरण में प्राथमिक, माध्यमिक और प्लस-टू स्तर पर 27,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
भोरे में आयोजित कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि सभी जिलों से रिक्तियों का अद्यतन ब्योरा मंगाया जा रहा है। जैसे ही रोस्टर क्लीयरेंस पूरी होगी, बहाली की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि विभाग लगातार बीपीएससी के साथ समन्वय कर रहा है ताकि भर्ती समय पर पूरी हो और स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो।
सुनील कुमार ने उच्च शिक्षा विभाग के अलग गठन और दो शिक्षा मंत्री होने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और छात्रों को लाभ मिलेगा।
उन्होंने स्थानीय विकास और उद्योग स्थापना पर भी जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि नई बहाली से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा।
