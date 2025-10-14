Bihar Teachers Salary: बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी, इस तारीख तक आ जाएगी वेतन

जागरण संवाददाता, मधेपुरा। शिक्षकों के अक्टूबर माह का वेतन भुगतान अविलंब किए जाने को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा द्वारा पत्र जारी किया गया है। दीपावली एवं छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान 20 अक्टूबर तक किए जाने का निर्देश जारी किया गया है। साथ ही शिक्षकों से 18 अक्टूबर तक उपस्थित विवरणी मांगा गया है। ताकि सभी शिक्षकों का स समय भुगतान किया जा सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गोपालगंज में भी DPO ने लिखा पत्र गोपालगंज जिले में शिक्षकों के वेतन और एरियर भुगतान में हो रही देरी पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार के निर्देश पर डीपीओ स्थापना मो. साहेब आलम ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि अब किसी भी शिक्षक का वेतन या एरियर लंबित नहीं रहना चाहिए।

डीपीओ ने बताया कि एचआरएमएस शाखा में तकनीकी गड़बड़ी, डेटा अपडेट में देरी और कुछ शिक्षकों द्वारा अधूरे दस्तावेज जमा करने के कारण वेतन भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी। इसके चलते कई शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा था, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

नए निर्देश के तहत जिन शिक्षकों का वेतन या एरियर लंबित है, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने प्रधानाध्यापक के माध्यम से आवेदन देंगे। प्रधानाध्यापक सभी आवेदनों को संकलित कर अधिकतम दो कार्य दिवसों के भीतर बीईओ को सौंपेंगे। बीईओ यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी लंबित मामलों का निस्तारण शीघ्र किया जाए।