Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar News: शिक्षा मंत्री का पीए बनकर किया फोन, धमकी देने पर 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

    By Sunil Chaubey Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:44 PM (IST)

    बिहार में शिक्षा मंत्री के पीए के नाम से फोन करके धमकी देने के आरोप में दो व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    शिक्षा मंत्री सुनील कुमार।

    संवाद सूत्र, कटेया (गोपालगंज)। कटेया थाना क्षेत्र के धनौती गांव में भूमि विवाद से जुड़े मारपीट मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि उन्हें स्थानीय विधायक सह बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का फर्जी पीए बनकर फोन कर थाने में मुकदमा दर्ज न करने की धमकी दी गई। मामले में दो लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार, क्षेत्र के धनौती निवासी प्रेमशंकर कुशवाहा और प्रमोद भगत के बीच 19 नवंबर को भूमि विवाद को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए थे। घटना के बाद प्रेमशंकर के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया।

    कॉल करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को स्थानीय विधायक एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का पीए बताते हुए थाने में केस न करने की नसीहत दी और केस दर्ज करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। इसके बाद प्रेमशंकर ने कॉल नंबर की जांच की तो वह कटेया थाना क्षेत्र के पड़रिया निवासी आल्हा यादव का निकला।

    फोन पर धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान भी आल्हा यादव के रूप में की गई। जांच में यह भी सामने आया कि मामले में कटेया निवासी मनोज गुप्ता की संलिप्तता भी है।

    रविवार की शा प्रेमशंकर कुशवाहा के बयान पर पड़रिया निवासी आल्हा यादव और मनोज गुप्ता के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी कटेया थाने में की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे प्रकरण की जांच में जुट गई है।