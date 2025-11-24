Bihar News: शिक्षा मंत्री का पीए बनकर किया फोन, धमकी देने पर 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

संवाद सूत्र, कटेया (गोपालगंज)। कटेया थाना क्षेत्र के धनौती गांव में भूमि विवाद से जुड़े मारपीट मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि उन्हें स्थानीय विधायक सह बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का फर्जी पीए बनकर फोन कर थाने में मुकदमा दर्ज न करने की धमकी दी गई। मामले में दो लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है।

जानकारी के अनुसार, क्षेत्र के धनौती निवासी प्रेमशंकर कुशवाहा और प्रमोद भगत के बीच 19 नवंबर को भूमि विवाद को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए थे। घटना के बाद प्रेमशंकर के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया।

कॉल करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को स्थानीय विधायक एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का पीए बताते हुए थाने में केस न करने की नसीहत दी और केस दर्ज करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। इसके बाद प्रेमशंकर ने कॉल नंबर की जांच की तो वह कटेया थाना क्षेत्र के पड़रिया निवासी आल्हा यादव का निकला।