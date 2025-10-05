Bihar Teacher: बिहार के इन शिक्षकों को नीतीश सरकार की सौगात, मिलेगा 'पे प्रोटेक्शन' का लाभ

Language
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 05:41 PM (IST)

    बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए वेतन संरक्षण का लाभ देने का फैसला किया है। इससे लगभग ढाई लाख शिक्षकों को फायदा होगा जिनमें विशिष्ट शिक्षक और नए प्रधान शिक्षक शामिल हैं। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण मिलेगा और अक्टूबर 2025 तक बकाया वेतन भी दिया जाएगा। इस फैसले से शिक्षकों में खुशी की लहर है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए विशिष्ट शिक्षकों और नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देने की घोषणा की है।

    इस निर्णय से राज्य के लगभग ढाई लाख से अधिक शिक्षकों को सीधा फायदा मिलने वाला है। शिक्षा विभाग के जारी प्रेस नोट के अनुसार, सक्षमता प्रथम एवं द्वितीय परीक्षा पास करने वाले स्थानीय निकाय शिक्षक, जिन्होंने विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किया है, उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा।

    साथ ही अक्टूबर 2025 के वेतन के साथ बकाया वेतन वृद्धि का भुगतान भी किया जाएगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सक्षमता तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम परीक्षा पास करने वाले स्थानीय निकाय शिक्षकों को भी योगदान की तिथि से ही वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

    प्रधान शिक्षकों के लिए भी राहत का एलान

    हाल ही में राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 28 हजार 750 विशिष्ट शिक्षक व स्थानीय निकाय शिक्षक प्रधान शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके हैं।

    शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि प्रधान शिक्षक के पद पर योगदान करने वाले सभी शिक्षकों को भी उसी दिनांक से वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा जिस दिन उन्होंने योगदान दिया है। यह निर्णय “बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली-2024” के तहत लिया गया है, जिसके लिए शिक्षा विभाग जल्द ही अधिसूचना जारी करेगा।

    शिक्षकों में खुशी की लहर

    इस फैसले से शिक्षकों में हर्ष का माहौल है। वर्षों से लंबित मांग पूरी होने पर शिक्षकों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के प्रति आभार जताया है। वेतन संरक्षण मिलने से शिक्षकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कार्य के प्रति संतोष व प्रेरणा दोनों बढ़ेगी।

    विभागीय पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है। पत्र प्राप्त होने के बाद निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। - योगेश कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी