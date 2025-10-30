Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar News: वोटिंग से पहले प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने स्प्रिट कारोबारी के घर पर की कुर्की

    By Niraj Kumar Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 09:50 AM (IST)

    आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गोपालगंज में प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। बैकुंठपुर पुलिस ने अवैध स्प्रिट कारोबारी अच्छे लाल राय के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। आरोपी लंबे समय से अवैध शराब निर्माण में स्प्रिट की आपूर्ति करता था। 

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस ने की कुर्की-जब्ती की कार्रवाई। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती शुरू कर दी है। इसी क्रम में बुधवार को बैकुंठपुर थाने की पुलिस ने अवैध स्प्रिट कारोबार से जुड़े एक फरार आरोपी के घर पर बड़ी कार्रवाई की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह कुर्की-जब्ती की कार्रवाई थानाध्यक्ष सुभाष कुमार के नेतृत्व में अदालत के आदेश पर बहरामपुर गांव में की गई। जानकारी के अनुसार, बहरामपुर निवासी अच्छे लाल राय उर्फ राजन, पिता स्वर्गीय शिव बच्चन राय, के खिलाफ थाना कांड संख्या 679/24 दर्ज है।

    पुलिस के अनुसार, आरोपी लंबे समय से स्प्रिट के अवैध कारोबार में संलिप्त रहा है और जिले में अवैध शराब निर्माण में इसकी आपूर्ति करता था। कई बार की छापेमारी के बावजूद आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगा था।

    फरार आरोपी के खिलाफ न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, परंतु गिरफ्तारी नहीं होने पर अदालत के निर्देशानुसार बुधवार को उसके घर की कुर्की की गई।

    पुलिस बल सुबह से ही गांव में तैनात रहा और स्थानीय ग्रामीणों व गवाहों की मौजूदगी में कार्रवाई पूरी की गई। इस दौरान घर में मौजूद सामान, कागजात और चल-अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। साथ ही, पुलिस ने घर के दरवाजे पर न्यायालय का नोटिस चस्पा करते हुए आरोपी को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी।

    थानाध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि फरार अपराधियों और अवैध कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए अभियान तेज कर दिया गया है।

    स्थानीय लोगों ने कहा कि पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में साफ संदेश गया है कि अब अवैध धंधे करने वालों को किसी तरह की ढील नहीं मिलेगी।

    ग्रामीणों ने पुलिस की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में अवैध कारोबार पर निश्चित रूप से अंकुश लगेगा। उल्लेखनीय है कि छह नवंबर को विधानसभा चुनाव का मतदान होना है, जिससे पहले की गई यह कार्रवाई प्रशासन की गंभीरता और तैयारी को दर्शाती है।