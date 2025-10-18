Language
    बिहार विधानसभा चुनाव में पुलिस अलर्ट, थावे में एक करोड़ रुपए बरामद

    By Balmiki Mani Tiwari Edited By: Radha Krishna
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 12:47 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र गोपालगंज पुलिस अलर्ट है। थावे थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान अमैठी गांव से एक करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए। पुलिस ने संतोष प्रसाद समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। बरामद रकम को जब्त कर आयकर विभाग को सूचित कर दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

    पुलिस चुनाव को लेकर अलर्ट मोड में

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर थावे थाना क्षेत्र के अमैठी व कबिलासपुर गांव में शुक्रवार की रात को पुलिस ने छापेमारी की।

    छापेमारी के दौरान पुलिस ने अमैठी गांव निवासी संतोष प्रसाद के घर से एक बक्से में रखे करीब एक करोड़ रुपए नकद बरामद किए। इसके साथ ही कई बैंक पासबुक और दस्तावेज भी जप्त किए गए हैं।

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, इतनी बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद पैसे के स्रोत को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। संतोष प्रसाद सहित तीन लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस उनसे गहन पूछताछ कर रही है।

    अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई चुनाव के दौरान अवैध धन के इस्तेमाल की संभावना को देखते हुए की गई है। फिलहाल बरामद रकम को जब्त कर थावे थाने में रखा गया है और आयकर विभाग को भी इसकी सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।