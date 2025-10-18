बिहार विधानसभा चुनाव में पुलिस अलर्ट, थावे में एक करोड़ रुपए बरामद

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर थावे थाना क्षेत्र के अमैठी व कबिलासपुर गांव में शुक्रवार की रात को पुलिस ने छापेमारी की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

छापेमारी के दौरान पुलिस ने अमैठी गांव निवासी संतोष प्रसाद के घर से एक बक्से में रखे करीब एक करोड़ रुपए नकद बरामद किए। इसके साथ ही कई बैंक पासबुक और दस्तावेज भी जप्त किए गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इतनी बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद पैसे के स्रोत को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। संतोष प्रसाद सहित तीन लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस उनसे गहन पूछताछ कर रही है।