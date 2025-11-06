गोपालगंज में सुरक्षा बलों की मानवीय पहल, बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को व्हीलचेयर पर पहुंचाया मतदान केंद्र
गोपालगंज में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण( Bihar chunav 2025 Phase 1 Voting) में शांतिपूर्ण मतदान जारी है। सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह है, खासकर महिलाओं में। सुरक्षा बलों ने बुजुर्गों और दिव्यांगों को व्हीलचेयर से मतदान केंद्र तक पहुंचाया, जिससे उनका मनोबल बढ़ा। सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में लोकतंत्र का महापर्व उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के प्रथम चरण( Bihar chunav 2025 Phase 1 Voting) के तहत गुरुवार को गोपालगंज जिले की सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण एवं उत्साहपूर्ण माहौल में मतदान शुरू हुआ। सुबह से ही मतदाताओं में भारी जोश देखने को मिला। पहले मतदान, फिर जलपान के नारे को चरितार्थ करते हुए महिलाएं बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचीं।
सुबह नौ बजे तक अधिकांश बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें दिखीं। युवा मतदाता पहली बार वोट डालने को लेकर उत्साहित थे, वहीं बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता भी पीछे नहीं रहे। मतदान केंद्रों पर पहुंचना उनके लिए कठिन न हो, इसके लिए सुरक्षा बलों ने सराहनीय भूमिका निभाई।
व्हीलचेयर पर बैठाकर मतदान केंद्र तक पहुंचाया
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और जिला पुलिस के जवानों ने कई जगहों पर बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं को व्हीलचेयर पर बैठाकर मतदान केंद्र तक पहुंचाया और सुरक्षित वापसी में भी मदद की।
इस मानवीय पहल से मतदाताओं में सुरक्षा बलों के प्रति विश्वास और सम्मान की भावना और मजबूत हुई। जिले के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों गोपालगंज सदर, बैकुंठपुर, कुचायकोट, हथुआ, बरौली और भोरे में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था की व्यापक तैयारी की है। सुबह से ही लोकतंत्र का यह महापर्व उत्सव जैसा माहौल लिए हुए है, जहां हर वर्ग के मतदाता बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
