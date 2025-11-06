गोपालगंज में सुरक्षा बलों की मानवीय पहल, बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को व्हीलचेयर पर पहुंचाया मतदान केंद्र

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के प्रथम चरण( Bihar chunav 2025 Phase 1 Voting) के तहत गुरुवार को गोपालगंज जिले की सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण एवं उत्साहपूर्ण माहौल में मतदान शुरू हुआ। सुबह से ही मतदाताओं में भारी जोश देखने को मिला। पहले मतदान, फिर जलपान के नारे को चरितार्थ करते हुए महिलाएं बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचीं।

सुबह नौ बजे तक अधिकांश बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें दिखीं। युवा मतदाता पहली बार वोट डालने को लेकर उत्साहित थे, वहीं बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता भी पीछे नहीं रहे। मतदान केंद्रों पर पहुंचना उनके लिए कठिन न हो, इसके लिए सुरक्षा बलों ने सराहनीय भूमिका निभाई।