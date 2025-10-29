Bihar Election 2025: पुरुषों के साथ मिलकर वोटिंग कराएगी आधी आबादी, महिला मतदाताओं की पहचान के लिए होगी तैनाती
बिहार चुनाव 2025 को निष्पक्ष बनाने हेतु निर्वाचन आयोग ने महिला मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर महिला मतदान कर्मियों की तैनाती होगी, जो महिला मतदाताओं की पहचान करेंगी और उन्हें मतदान में मदद करेंगी। इसका उद्देश्य मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और महिलाओं को बिना किसी डर के मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। चुनाव आयोग जागरूकता अभियान भी चलाएगा।
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। आगामी 6 नवंबर को जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले मतदान में अधिकांश बूथों पर आधी आबादी भी पुरुष मतदान कर्मियों के कंधे में कंधा मिलाकर मतदान कराती नजर आएंगी।
प्रशासनिक स्तर पर चिन्हित किए गए कुछ मतदान केंद्रों पर महिला कर्मी को पी टू व पी थ्री के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा, पर्दानशीं महिला मतदाताओं की पहचान के लिए भी महिला कर्मियों की तैनाती की जाएगी। साथ ही महिलआों के लिए चिन्हित किए गए प्रत्येक विधानसभा सीट के लिए बूथ पर सिर्फ महिला कर्मियों की तैनाती की जाएगी।
पोलिंग बूथों पर महिलाओं को भी किया जा रहा तैनात
जानकारी के अनुसार, विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में 2373 मतदान केंद्रों बनाए गए हैं। चुनाव में पोलिंग पार्टी में बूथों पर पुरुष मतदान कर्मियों की तरह महिलाओं को भी तैनात करने का कार्य किया जा रहा है।
तमाम महिला कर्मी अपने साथी पुरुष मतदान कर्मियों के साथ मिलकर चुनाव कार्य संपन्न कराएंगी। जिला निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि गत वर्ष हुए लोकसभा चुनाव के दौरान जिले की छह बूथों को महिला बूथ निर्धारित करते हुए यहां सिर्फ महिला कर्मियों की ही तैनाती की गई थी।
लेकिन विधानसभा चुनाव में पुरुष कर्मियों के साथ महिला कर्मियों को मतदान केंद्र पर तैनात करने का यह पहला मौका होगा। प्रशासनिक स्तर पर महिला व पुरुष मतदान कर्मियों को मिलाकर बनाए गए पोलिंग पार्टी को दो चरण का प्रशिक्षण देने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अब प्रशासन का पूरा जोर मतदान केंद्रों की सुरक्षा पर है। ताकि मतदान के दिन किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो सके।
शहरी बूथ पर महिला कर्मियों की होगी तैनाती
विधानसभा चुनाव को लेकर शहरी इलाके में बनाए जा रहे बूथ पर महिला मतदान कर्मियों की तैनाती की जाएगी। आंकड़ों के अनुसार गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में शहरी मतदान केंद्रों की संख्या अधिक होने के कारण यहां सबसे अधिक बूथ पर महिलाओं की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा कटेया, बरौली व मीरगंज शहरी क्षेत्र के बूथ पर महिला कर्मियों की तैनाती की जाएगी।
