विधानसभा चुनाव में नामांकन पर रहेगी कड़ी निगरानी, अनुमंडल कार्यालय में तैनात रहेंगे वीडियोग्रार

गोपालगंज में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हो रही है। प्रशासन प्रत्याशियों की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखेगा और वीडियोग्राफी कराएगा। नामांकन स्थल पर भीड़ को रोकने के लिए ड्रॉप गेट बनाए जाएंगे और हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे। नामांकन 10 से 17 अक्टूबर तक होंगे।

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में जिले की छह विधानसभा सीटों के लिए होने वाले नामांकन के दौरान प्रत्याशियों के प्रत्येक गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर पूरी नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान प्रत्याशियों के साथ आने वाले उनके प्रस्तावक व समर्थक से लेकर भीड़ पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। इस दौरान नामांकन स्थल के आसपास कई स्थानों पर ड्राप गेट भी बनाए जाएंगे। ताकि भीड़ को नामांकन स्थल की ओर आने से रोका जा सके। इस कार्य के लिए पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी से लेकर पुलिस पदाधिकारी व जवानों को भी तैनात किया जाएगा। 10 अक्टूबर से नामांकन शुरू जिले की छह विधानसभा सीटों बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे सुरक्षित तथा हथुआ में नामांकन का सिलसिला 10 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। नामांकन के दौरान समाहरणालय तथा हथुआ अनुमंडनल कार्यालय तथा आसपास के इलाके में प्रत्याशी व उनके समर्थकों की गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाएगी।

इसके लिए कई स्थानों पर दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा ड्राप गेट से प्रत्याशियों के साथ चलने वाली भीड़ को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए ड्राप गेट पर भी वीडियोग्राफर को तैनात किया जाएगा।

इसके अलावा समाहरणालय प्रवेश द्वार से पूरे समाहरणालय परिसर के अलावा हथुआ अनुमंडल कार्यालय परिसर में निगरानी के लिए दूसरी वीडियोग्राफी टीमें तैनात होगी। नामांकन करते वक्त भी वीडियोग्राफी की जाएगी। इस चुनाव में नामांकन को आने वाले प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने के पूर्व अभ्यर्थी अथवा उनके प्रस्तावक का मतदाता सूची में नाम, क्रमांक आदि की जांच एवं नाम निर्देशन पत्र की सम्यक प्रारंभिक जांच के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए हेल्प डेस्क भी समाहरणालय व हथुआ अनुमंडल कार्यालय परिसर में 10 अक्टूबर से कार्य करने लगेगा।

इस हेल्प डेस्क में भी पदाधिकारी को तैनात किया जाएगा। नामांकन की प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी के लिए प्रत्येक विस क्षेत्र के नामांकन कक्ष के बाहर भी सीसी कैमरा लगाया गया है। प्रशासनिक स्तर पर नामांकन के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दोनों अनुमंडल के एसडीओ को सौंपी गई है। नामांकन सुबह 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक स्वीकार किए जाएंगे।

दो विधानसभा क्षेत्रों के लिए हथुआ में होगा नामांकन जिले की छह विधानसभा सीटों में से दो विधानसभा भोरे सुरक्षित व हथुआ का नामांकन हथुआ अनुमंडल कार्यालय परिसर में होगा। इसी प्रकार बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज तथा कुचायकोट विधानसभा सीटों के लिए नामांकन समाहरणालय में संबंधित विस क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारियों के कार्यालय कक्ष में होगा। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने का कार्य किया जा रहा है।

जानिए कौन होंगे किस विस क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी विस क्षेत्र निर्वाची पदाधिकारी 99 बैकुंठपुर भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोपालगंज 100 बरौली उप विकास आयुक्त 101 गोपालगंज अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज 102 कुचायकोट अपर समाहर्ता, गोपालगंज 103 भोरे सुरक्षित भूमि सुधार उपसमाहर्ता, हथुआ 104 हथुआ अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ